استخدام همسرمرحوم قایقران / "نود" بیانگر واقعیتهای معتبر باشد

محمد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از برنامه یکشنبه شب نود و صحبتهای مجری برنامه عادل فردوسی پور مبنی بر بی تفاوتی مسئولان گیلان درخصوص استخدام همسرمرحوم قایقران افزود: با دستور مهدی سعادتی استاندارگیلان استخدام " افسانه اسدان " همسرمرحوم قایقران در حال پیگیری است.

وی با اظهار تعجب از اینکه فردوسی پور در برنامه پربیننده خود پس از دو هفته از قول مسئولان استان مبنی بر استخدام همسرمرحوم قایقران به دنبال رفع این مسئله است، گفت: فرآیند استخدام مدتی زمان نیاز دارد و افسانه اسدان نیز هیچ گلایه ای دراین خصوص ندارند.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان گفت: اگر عادل فردوسی پور دو هفته ای استخدام شدند جای تعجب و تامل دارد!

وی همچنین افزود: سیزده سال از درگذشت مرحوم سیروس قایقران و بیش از 10 سال از برنامه نود می گذرد، تازه دست اندرکاران این برنامه به یاد همسر قایقران افتاده اند، بسیارجالب است.

بابایی گفت: رسانه ملی دردست افراد کارآمد و تخصصی قرار گیرد و برنامه مفیدی بسازند تا به بررسی مشکلات و خدمات نظام بپردازد جای تشکر و قدردانی دارد اما نباید در این برنامه یک طرفه و شتاب زده با هر موضوعی برخورد شود.

وی افزود: در زمان پخش این برنامه برای اینکه مردم را درجریان مراحل استخدام همسر مرحوم قایقران قرار دهم بلافاصله با برنامه نود تماس گرفته اما متاسفانه مسئولان پخش برنامه نود حاضرنشدند این ارتباط را برقرارکنند.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان اظهارداشت: مسئولان نباید دراین برنامه تضعیف شوند، بیان واقعیتها باید براساس مستندات رسمی و منابع معتبر باشد.

وی یادآورشد: به یقین دلایل و انتقادات خود در خصوص استخدام افسانه اسدان همسرمرحوم سیروس قایقران در برنامه نود را به مسئولان صدا و سیما انتقال خواهم داد.