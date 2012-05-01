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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۲:۱۹

عباسی خبر داد:

ساخت مدرسه ایرانی اسلامی در شهریار/ اختصاص 6 میلیارد تومان اعتبار

ساخت مدرسه ایرانی اسلامی در شهریار/ اختصاص 6 میلیارد تومان اعتبار

شهریار - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران از ساخت مدرسه ایرانی اسلامی در شهرستان شهریار با اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امان الله عباسی امروز در نشست مشترک با فرماندار شهرستان شهریار اظهار داشت: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که مجتمع آموزشی با سبک ایرانی اسلامی در شهرستان شهریار احداث شود.

وی افزود: این بنا در 15 هزار مترمربع بنا در سه طبقه با اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان تا پایان سال جاری در شهرستان شهریار احداث و تکمیل می شود.

بازسازی و نوسازی مدارس فرسوده در اولویت مسئولان قرار گیرد

این مسئول بر نوسازی و بازسازی مدارس فرسوده در شهرستان شهریار تاکید و عنوان کرد: باید این مهم در شهرستانها به خصوص در شهرستان شهریار مورد اولویت مسئولان آموزش و پرورش قرار گیرد.

عباسی ادامه داد: باید فضا و ساختمان مدارس در استان تهران طوری باشد که انگیزه دانش آموزان برای علم اندوزی و کسب دانش افزایش یابد.

شهرک سازان به احداث مراکز آموزشی توجه کنند

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران یادآور شد: در حال حاضر در شهرستانهای استان مسکن مهر به صورت گسترده در حال احداث است که شهرک سازان باید احداث مراکز آموزشی را مورد توجه ویژه قرار دهند.

وی اعلام کرد: کمبود فضای آموزشی در شهرکهای مسکونی به خصوص مسکن مهر باید برطرف شود و دیگر این مشکل وجود نداشته باشد.

کد مطلب 1590991

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