ساخت مدرسه ایرانی اسلامی در شهریار/ اختصاص 6 میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، امان الله عباسی امروز در نشست مشترک با فرماندار شهرستان شهریار اظهار داشت: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که مجتمع آموزشی با سبک ایرانی اسلامی در شهرستان شهریار احداث شود.

وی افزود: این بنا در 15 هزار مترمربع بنا در سه طبقه با اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان تا پایان سال جاری در شهرستان شهریار احداث و تکمیل می شود.

بازسازی و نوسازی مدارس فرسوده در اولویت مسئولان قرار گیرد

این مسئول بر نوسازی و بازسازی مدارس فرسوده در شهرستان شهریار تاکید و عنوان کرد: باید این مهم در شهرستانها به خصوص در شهرستان شهریار مورد اولویت مسئولان آموزش و پرورش قرار گیرد.

عباسی ادامه داد: باید فضا و ساختمان مدارس در استان تهران طوری باشد که انگیزه دانش آموزان برای علم اندوزی و کسب دانش افزایش یابد.

شهرک سازان به احداث مراکز آموزشی توجه کنند

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران یادآور شد: در حال حاضر در شهرستانهای استان مسکن مهر به صورت گسترده در حال احداث است که شهرک سازان باید احداث مراکز آموزشی را مورد توجه ویژه قرار دهند.

وی اعلام کرد: کمبود فضای آموزشی در شهرکهای مسکونی به خصوص مسکن مهر باید برطرف شود و دیگر این مشکل وجود نداشته باشد.