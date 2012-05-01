به گزارش خبرنگار مهر، محمد زادمهر پس از شکست یک بر صفر تیم پرسپولیس برابر الهلال در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص دلایل این شکست و اشتباهات مصطفی دنیزلی اظهار داشت: اجازه دهید من راجع مسایل فنی صحبت نکنم.

وی ادامه داد: متاسفانه تیم امروز شکست تلخی خورد و این همه تماشاگر که به عشق و علاقه فراوان به ورزشگاه آزادی آمدند شاهد این شکست بودند.

سرپرست تیم پرسپولیس همچنین گفت: همه از این شکست ناراحت شدند و به نظرم یک ایران به خاطر این شکست ناراحت شد.

زادمهر در پایان گفت: ما هنوز امید داریم و باید در مسابقات بعدی به پیروزی دست یابیم تا همچنان امیدوار صعود به مرحله بعد باشیم.