  1. ورزش
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۰۷

زادمهر پس از باخت پرسپولیس:

در مورد مسایل فنی صحبت نمی‌کنم/ یک ایران ناراحت است

در مورد مسایل فنی صحبت نمی‌کنم/ یک ایران ناراحت است

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در مورد انتقاد خبرنگاران از مشکلات فنی این تیم گفت: من در خصوص مسایل فنی صحبت نمی‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زادمهر پس از شکست یک بر صفر تیم پرسپولیس برابر الهلال در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص دلایل این شکست و اشتباهات مصطفی دنیزلی اظهار داشت: اجازه دهید من راجع مسایل فنی صحبت نکنم.

وی ادامه داد: متاسفانه تیم امروز شکست تلخی خورد و این همه تماشاگر که به عشق و علاقه فراوان به ورزشگاه آزادی آمدند شاهد این شکست بودند.

سرپرست تیم پرسپولیس همچنین گفت: همه از این شکست ناراحت شدند و به نظرم یک ایران به خاطر این شکست ناراحت شد.

زادمهر در پایان گفت: ما هنوز امید داریم و باید در مسابقات بعدی به پیروزی دست یابیم تا همچنان امیدوار صعود به مرحله بعد باشیم.

کد مطلب 1591002

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