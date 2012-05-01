امور فرهنگی با توجه به مهندسی فرهنگی اجرا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد عظیمی بعد از ظهر سه شنبه در شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهار مهمترین کار شورای فرهنگ عمومی را مهندسی فرهنگی دانست و گفت: ایجاد فضای مناسب برای تحقق کارهای فرهنگی از کارکردهای مهندسی فرهنگی است.

حجت الاسلام عظیمی زاده ادامه داد: مصوبات شورای فرهنگ عمومی در شهرستان بهار در دو سال گذشته بر مبنای آسیب شناسی و تشخیص اولویت ها در شهرستان بوده است.

وی تقویت کانون های فرهنگی و هنری مساجد و ایجاد زمینه های مناسب برای تصویب طرح ایجاد بنیاد آیت الله بهاری در شورای فرهنگ عمومی کشور را از اقداماتی دانست که باید برای آنها برنامه ریزی شود.

باید به حوزه نرم افزاری دین توجه شود

امام جمعه بهار با بیان اینکه باید به حوزه نرم افزاری دین توجه شود، گفت: ساحت دین دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری دارد که سخت افزار همیشه تحت شعاع نرم افزار قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: عمده آسیب ها در ساحت نرم افزاری دین است که باید در این زمینه دو اصل تشخیص مسئله و اقدام صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه شبیخون فرهنگی به ریشه ها و نرم افزار ضربه می زند، گفت: دشمنان از سخت افزار عبور کرده و به دنبال خلع سلاح جامعه از سلاح های نرم افزاری عاشورا و مهدویت هستند.

باید از ظرفیت های فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان برای مقابله با هجمه نرم دشمن استفاده کرد

عظیمی زاده با بیان اینکه هنر از ارکان ساحت نرم افزاری است، اضافه کرد: با تشخیص و آسیب شناسی مناسب و اقدام به موقع می توان از ظرفیت های متنوع اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برای مقابله با هجمه نرم دشمن استفاده کرد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز با تبریک روز معلم اظهار داشت: معلمان و دانش آموزان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی نقش و جایگاه ویژه ای دارند.

خسرو بیات با مهم برشمردن جایگاه شورای فرهنگ عمومی در کشور گفت: در این شورا مهمترین اشخاص حضور دارند و با اهمیت ترین طرح ها در زمینه های فرهنگی و اجتماعی تصویب می شود.

بیات با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت های علمی و انسانی عنوان کرد: موضوع پایان نامه های دانشجویی در شهرستان باید بومی شود و با برخورداری از استانداردهای لازم، به رفع مشکلات شهرستان بینجامد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی بهار به دلیل برگزاری بیشترین تعداد جلسات، رتبه اول را در استان کسب کرده است، گفت: در سال گذشته 12 جلسه شورای فرهنگ عمومی در شهرستان بهار برگزار شد که این تعداد نسبت به سال 89 با افزایش 33 درصدی همراه بوده است.