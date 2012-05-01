دو مربی گلستانی نمونه کشوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، "سیده فائزه حسینی" مربی مسئول مرکز فرهنگی هنری مینودشت و "مدینه سمیعی" مربی فرهنگی مرکز فرهنگی هنری گرگان یک به ترتیب به عنوان مربی مسئول و مربی نمونه کشوری انتخاب و معرفی شدند.

"فائزه حسینی" از سال 1385در کانون پرورش فکری استان گلستان به عنوان مربی فرهنگی مشغول بکار شده و بعد از گذشت یک سال و نیم به عنوان مربی مسئول فرهنگی مرکز مینودشت منصوب شد.

وی در کارنامه خود کسب رتبه اول مرکز فرهنگی هنری مینودشت در طرح تکریم ارباب رجوع بین دستگاه های اداری شهرستان مینودشت، انتخاب به عنوان یکی از چند کتابدار نمونه استان و دریافت 25دیپلم افتخار و1مدال طلا، 2نقره و 2برنز توسط اعضای نقاشی در جشنواره حوادث و بلایای طبیعی سال 90 را دارد.

"مدینه سمیعی" نیز از سال 1381 فعالیت خود را به عنوان مربی مسئول در مرکز فرهنگی هنری دلند شروع کرده و پس 4 سال مربی مسئولی آن مرکز فرهنگی هنری ، خدمت خود را در مراکز فرهنگی هنری گرگان ادامه داده است.

وی نیز در زمینه های مختلف فرهنگی از حائز رتبه های متعددی است.