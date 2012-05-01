اهتمام ویژه شورا و شهرداری شهریار برای تحقق تولید ملی

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید فرجی بعدازظهر امروز در مراسم تجلیل از هزار و 200 نفر از کارگران نمونه شهرداری شهریار اظهار داشت: سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است که در این زمینه تمامی مسئولان باید اهتمام ویژه داشته باشند.

وی افزود: در این زمینه شورای شهر و شهرداری شهر شهریار نیز توجه ویژه ای به تحقق این مهم دارد که قرار است برنامه های مختلفی در این بخش برگزار شود.

لزوم تحقق شعار امسال در شهریار

این مسئول عنوان کرد: امید می رود در سال جاری در تحقق این امر موفق باشیم و بتوانیم اقدامات مطلوبی را جهت حمایت از تولید ملی انجام دهیم.

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت استاد شهید مطهری و روز معلم عنوان کرد: معلمان قشری فرهیخته هستند که فرزندان ما و نسل آینده این مرز و بوم را تربیت می کنند که باید جایگاه و شان آنان حفظ شود.

کارگران به صورت خالصانه و صادقانه فعالیت می کنند

فرجی همچنین در ادامه فرا رسیدن روز کارگر را به این قشر زحمت کش تبریک گفت و ادامه داد: کارگران در مجموعه شهرداری شهریار به صورت خالصانه و صادقانه فعالیت می کنند که اقدامات آنها ستودنی است.

رئیس شورای اسلامی شهر شهریار یادآور شد: شورای شهر اهتمام ویژه ای برای رفع مشکلات کارگران دارد.