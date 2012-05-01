کناره گیری لیونی از نمایندگی کنیست/ اسرائیل در معرض آتشفشان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "زیپی لیونی" رهبر پیشین حزب کادیما در کنیست(پارلمان) رژیم صهیونیستی از نمایندگی پارلمان استعفا کرد.

وی امروز سه شنبه با اعلام این مطلب در توجیه علت اقدام خود به خبرنگاران گفت صهیونیستها لیاقتی بیشتر از سیاست کنونی دولتمردان را دارند. به گفته وی، این رژیم در آستانه یک آتشفشان است و ادامه حیات آن به عنوان یک رژیم یهودی در صورتی که توافقی با فلسطینی ها به دست آید، در خطر است.

لیونی تاکید کرد: خطر واقعی از جانب کسانی است که سرشان را زیر ماسه کرده اند. وی در عین حال یادآور شد به حضور خود در عرصه سیاسی رژیم اسرائیل ادامه خواهد داد.

در پی این اقدام لیونی که بین سالهای 2006 تا 2009 وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی بوده، گمانه زنی هایی درباره امکان پیوستن وی به حزب تازه تاسیسی که "یائیر لاپید" خبرنگار و گوینده مشهور اسرائیلی قصد تاسیس آن را دارد، به وجود آمده است.

گفتنی است در انتخابات حزب کادیما که اوایل فروردین برگزار شد، "شائول موفاز" با پیروزی بر لیونی به عنوان رهبر جدید این حزب انتخاب شد. وی امیدوار است بتواند در انتخابات سال آینده سرزمینهای اشغالی با پیروزی بر حزب لیکود، به عنوان نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی تعیین شود.