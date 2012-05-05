جوانان دهلرانی و معضلاتی فراگیر

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه یکی از چالش های هر کشور و به تبع آن استان و شهرستان افزایش معضلات اجتماعی است لذا از این رو تمام دستگاهها خود را در مقابله با این معضلات مسئول می دانند و برنامه هایی منسجم برای مقابله با آنها دارند ولی گویا مسئولین شهرستان دهلران به این موضوع توجه جدی نداشته اند یا چشمان خود را در برابر این معضلات اجتماعی می بندند.

رواج قلیان در پارکهای دهلران

امروز در کوچه، خیابان و پارک های دهلران جوانان زیر 18ساله را می بینیم که خود را با سیگار و قلیان در پارکها سرگرم می کنند.

رواج انواع مواد مخدر صنعتی و غیرصنعتی در این شهرستان روز به روز بیشتر می شود و همچون موج جوانان این شهرستان را یکی پس از دیگری غرق در معضلات می کند اما این، نقطه اول و آخر معضلات اجتماعی این شهرستان نیست.

متکدیان معلول غیربومی

در چند ماه اخیر هجوم متکدیان غیربومی و معلول، این شهرستان را به کانون متکدیان تبدیل کرده است. این در حالی است که جولان این متکدیان به صورت تیمی در سطح شهر دهلران روز به روز در حال افزایش است.

حضور این افراد چهره شهر را دلخراش و نازیبا کرده است و رهگذران را بسیار دل آزرده می کند ولی متاسفانه مسئولان بدون توجه به این مشکل اجتماعی خیلی راحت از کنار آنها عبور می کنند و به این معضل اجتماعی توجهی جدی ندارند.

مدل های غربی در آرایشگاههای مردانه

امروز همچنین اگر گذرتان به بعضی از آرایشگاههای مردانه دهلران بخورد شاهد ترویج مدل های غربی در بین جوانان این شهرستان باب شده است.

جوانان به سمت مدل های غربی روی آورده اند و این آرایشگاههای مردانه گاهی مدلهایی نامناسب با فرهنگ و شخصیت جوانان ارائه می دهند و جوانان با پرداخت هزینه های گزاف به این آرایشگاه ها آنهارا به سمت مدل های غربی تشویق می کنند.

رواج بازیهای غیراسلامی در سطح پیاده روهای شهر

بدون تردید همه ما انسانها باید زمان و مکانی را برای گذران اوقات فراغت داشته باشیم تا خستگی و... بر ما غلبه نکند ولی فراهم نبودن این امکانات برای جوانان دهلرانی باعث شده پیاده روها مکانی برای گذران اوقات فراغت جوانان شوند.

امروز در سطح پیاده روهای شهر دهلران جوانانی هستند که به انواع بازیهای غیراسلامی همچون دامنه، ورق و... مشغول هستند و این بازیها در حال رواج است به نحوی که بعضی نقاط شهر به کانون این نوع بازیها تبدیل شده و همین باعث شده که عبور خانواده ها به آسانی صورت نگیرید و مسئولان شهرستان هم به راحتی از کنار این افراد می گذرند و تا کنون هیچ اقدام قانونی برای مقابله با این افراد در دستور کار مسئولان قرار نگرفته است و روز به روز افراد بیشتری در این پیاده روها برای پر کردن اوقات فراغت خود دیده می شوند.

مسئولان دهلران مسئولیت پذیر باشند

معضلات اجتماعی در این شهرستان بارها بارها از طریق رسانه ها به گوش مسئولان رسیده است ولی متاسفانه نه تنها در این راستا اقدامی انجام نشده بلکه این معضلات روز به روز در حال افزایش هستند و زنگ خطر، جامعه جوان دهلران را تهدید می کند و امید است مسئولان در مقابل مسئولیتی که پذیرفته اند مسئولیت پذیرتر باشند.

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مجتبی کاور