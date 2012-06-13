به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نامگذاری سال جاری به حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، صنعتگران استان البرز نیز چشم انتظار چرخش چرخ صنعت زنگ زده صنعت البرز هستند.

جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، ارائه خدمات و تسهیلات بانکی، جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و همچنین همکاری تمام دستگاه ها از جمله راهکارهای موثر در تحقق شعار امسال است که متاسفانه صنعتگران حمایتی به منظور تحقق شعار امسال دریافت نکرده اند.



اکثر واحدهای تولیدی استان البرز با مشکل تامین مواد اولیه و انتقال ارز برای معاملات خود مواجه هستند که این افراد برای خرید حنس و مواد اولیه خود باید با کیف پر پول پای معامله بروند.



تبلیغ کالاهای خارجی در سطح شهر باید ممنوع شود

یکی از راهکارهای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ممنوع کردن تبلیغ کالاهای خارجی در سطح شهر است که اجرایی کردن این امر به نوعی مقابله با تهاجمات و تحریم های اقتصادی دشمنان است.

واحدهای تولیدی کیفیت کالاهای خود را افزایش دهند



تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نباید به صورت یک طرفه از جانب مسئولان فقط باشد بلکه صنعتگران و واحدهای تولیدی نیز باید در این راستا گام بردارند که یکی از راهکارها افزایش کیفیت کالای از سوی صنعتگران است.

با توجه به اینکه قیمت تمام شده کالا امروزه برای واحدهای تولیدی بسیار بالا تمام می شود ولی واحدهای تولیدی و صنعتگران باید از لحاظ کیفیت و قیمت با دیگر کشورها رقابت کنند تا بتوانند در بازار ماندگار باشند.

بعد از تحمل این مشکلات باید با گمرک نیز برای ورود مواد اولیه و یا تجهیزات صنعتی دست و پنجه نرم کنند، به نوعی باید هفت خان رستم را بگذارنند تا بتوانند چرخ صنعت این کشور را به حرکت در آورند.

تاکنون شعار تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی محقق نشده است



رئیس هیئت مدیره واحد تولیدی پارمین جامه استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه آیا شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تا کنون تحقق پیدا کرده است یا خیر؟ اظهار داشت: تا کنون این شعار در استان البرز محقق نشده است.



ایرج طایفی افزود: هزینه بیمه تامین اجتماعی نیز بسیار بالا است که ماهیانه 50 میلیون تومان بابت بیمه تامین اجتماعی کارگران این واحد تولیدی پرداخت می شود.



وی ادامه داد: در عمل حمایتی از تولیدکنندگان استان البرز تاکنون صورت نگرفته است بلکه شرایط سخت تر نیز شده است.



رئیس هیئت مدیره واحد تولیدی پارمین جامه استان البرز اظهار داشت: برخی از کارخانه های شهرک صنعتی اواخر سال گذشته تعدیل نیرو نیز داشته اند و دیگر استان ها از جمله قزوین تعطیلی کارخانه نیز داشته ایم.



طایفی گفت: قیمت تمام شده کالا برای اکثر واحدهای تولیدی این روزها بالا تمام می شود که باید فکری اساسی برای این موضوع شود.



رئیس هیئت مدیره واحد تولیدی پارمین جامه استان البرز اظهار داشت: برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید از قاچاق کالا جلوگیری شود.



وی با اشاره به افزایش نرخ دلار اضافه کرد: در نظر گرفتن دلار برای واحدهای تولیدی شعار است و امروزه برای واردات کالا و ماشین آلات از کشورهای مجاور ترکیه دارای مشکل هستیم و همچنین برای خرید کالا باید با کیف پر پول برای معامله حاضر شویم.



کمبود نقدینگی مشکل مشترک صنعتگران البرز است



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عمده ترین مشکلات صنایع استان اظهار داشت: در حال حاضر تمام صنعتگران استان البرز نیازمند سرمایه در گردش و نقدینگی هستند که نبود نقدینگی مشکل مشترک تمام صنعتگران استان البرز است.





حسین طوسی ادامه داد: تولید کنندگان و صنعتگران استان نمی توانند به صورت اعتباری در بازار کار کنند به دلیل اینکه باید مواد اولیه و اجناس خود را به صورت نقد خریداری کنند و سپس جنس خود را به صورت غیر نقدی به فروش برسانند.



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان البرز در تشریح دیگر مشکلات این صنایع افزود: متاسفانه اکثر تولیدکنندگان و صنعتگران استان در تامین مواد اولیه خود مشکل دارند که برای حل مشکل خود باید به بازار آزاد مراجعه کنند.



طوسی گفت: هیچ تولید کننده با تعدیل نیرو و کاهش تولید موافق نیست به دلیل اینکه سرمایه گذاری برای آموزش هر نیرو خود سرمایه و وقت زیادی را صرف کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان البرز اظهار داشت: تمام تلاش ما تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که تا کنون مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان استان را به مسئولان انتقال داده ایم.

هدایت سرمایه های سرگردان تورم را پایین می‌آورد



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان البرز گفت: هدایت سرمایه های سرگردان به چرخه تولید حجم تولید را افزایش و همچنین قیمت تمام شده و تورم را پایین می آورد.



طوسی با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل صنعتگران استان البرز کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است، اظهار داشت: کمبود نقدینگی صنعتگران البرز سبب کاهش تولید و نیرو می شود.



وی ادامه داد: امروزه مشکلات تولید و تولید کننده که امروزه برخی از واحدهای تولید کننده به آن مبتلا هستند، کمبود نقدینگی و مشکلات مالی و نداشتن سرمایه در گردش است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان البرز افزود: برخی از صنعتگران استان البرز هم اکنون با 30 درصد ظرفیت کار می کند که این امر سبب افزایش هزینه های قیمت محصول می شود و همین امر منجر به کاهش تولید و کاهش تولید سبب تعدیل نیرو می شود.



طوسی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه در بین صنعتگران استان البرز، اضافه کرد: تحریم های اخیر از سوی برخی از کشورها در افزایش و بالا رفتن قیمت ها تاثیرگذار بوده است.



وی گفت: هدایت سرمایه های سرگردان در چرخه تولید حجم تولید را افزایش و همچنین قیمت تمام شده و تورم را پایین می آورد ولی این امر نیازمند سیاست گذاری صحیح است.



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان البرز اظهار داشت: یکی از راه های برند سازی و حمایت از تولید تبلیغات است این تبلیغات محیطی و رسانه ای کار هزینه سر سام آور دارد و هر تولید کننده توان این کار را ندارد بنابراین در این زمینه نیازمند حمایت هستیم.



طوسی ادامه داد: تغییر سیاست های مالی و بانکی و مدیریت زمانی در راستای حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی موثر است.



آمار دقیقی از تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای صنعتی استان البرز در دست نیست



وی تصریح کرد: آمار دقیقی از تعدیل نیرو و تعطیلی نیرو ندارم این امر به تدریج اتفاق می افتد و وقتی هزینه های یک واحد تولیدی بالا می رود همین امر سبب کاهش تولید، تعدیل نیرو و تعطیلی آن است.



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان البرز تاکید کرد: تمام تلاش ما جلوگیری از تعطیلی و تعدیل نیرو یک واحد تولیدی و صنعتی استان است.

-------------------------



گزارش: مهدی دهقان