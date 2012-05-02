به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح سه شنبه 12 اردیبهشت در دیدار با جمعی از خبرنگاران لیبیایی، به برخی سوالات آنها پیرامون فعالیت‌های رسانه‌ای شبکه‌های خبری کشورهای عربی در ایران، رویکرد کشورمان درباره روابط آینده ایران و لیبی و برنامه‌های وزارتخانه متبوعش برای انعکاس توسعه روابط فرهنگی در این کشور پاسخ گفت.

حسینی در ابتدا با اشاره به اشتراکات فرهنگی و دینی مردم ایران و لیبی ابراز امیدواری کرد ارتباطات میان دو کشور روز به روز بیشتر شود و گفت: از نظر ما لیبی به عنوان چهارمین کشور پهناور قاره آفریقا که دارای منابع غنی نفت و گاز است، از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: البته همین منابع غنی خود یکی از عواملی است که باعث شده غربی‌ها به کشور لیبی چشم طمع داشته باشند.

دشوارتر از اصل انقلاب، صیانت از آرمانهای آن است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جوان بودن انقلاب لیبی اشاره کرد و بهره‌گیری جوانان این کشور را از تجربه انقلاب اسلامی مفید توصیف کرد و در عین حال یادآور شد: البته دشوارتر از اصل انقلاب صیانت از آرمانهای آن است؛ ما بعد از انقلاب مشکلات فراوانی داشتیم که همه آنها از سوی غرب و در راس آنها آمریکا دامن زده می‌شد.

حسینی افزود: غربی‌ها به دنبال ایجاد تفرقه در میان اقوام مختلف ایرانی و حتی راه اندازی کودتا در کشور بودند و در نهایت هم یک جنگ طولانی را به ما تحمیل کردند. اما با درایت و تدبیر امام راحل (ره) و مردم ایران، آنها نتوانستند به اهدافشان برسند و انقلاب مسیر خودش را ادامه داد.

وزیر ارشاد گفت: برخی اخبار و گزارشهایی که از لیبی به ما می‌رسد نگران کننده است و می‌طلبد نخبگان و روزنامه‌نگاران این کشور برای حفظ انسجام و یکپارچگی لیبی تلاش کنند.

وی تجزیه طلبی را یکی از آفات هر انقلابی دانست و با اشاره به اتفاقاتی که در سودان روی داده و 2 کشوری که اخیراً در آنجا اعلام موجودیت کرده‌اند، گفت: این اتفاق با دسیسه غربی‌ها روی داد و متاسفانه الان هم احتمال جنگ میان این دو کشور زیاد است.

وزیر ارشاد همچنین ابراز امیدواری کرد که به زودی دولتی برآمده از آراء مردم و بر مبنای باورها و اعتقادات آنها در لیبی مستقر شود. دولت ایران از گسترش ارتباط با لیبی استقبال می‌کند کما اینکه چندی پیش وزیر امور خارجه ما با رئیس شورای انتقالی لیبی دیدار داشت.

وی از خبرنگاران لیبیایی حاضر در جلسه خواست تا ضمن بازدید از نمایشگاه کتاب تهران و بخش بیداری اسلامی آن با اقداماتی که کشورمان برای انعکاس انقلاب های صورت گرفته در منطقه انجام داده آشنا شوند.

خبرگزاریهای غربی به دنبال ایران‌هراسی هستند

حسینی همچنین با انتقاد از رویکرد برخی رسانه‌های غربی در انعکاس اخبار و رویدادهای ایران یادآور شد: خبرگزاریهای غربی به دنبال ایران هراسی هستند و می‌خواهند چهره خشنی از ایران به جهان مخابره کنند. خطر این مسئله آنجاست که اگر اخبار، به صورت درست به کشورهای مختلف مخابره نشود چه بسا مسئولان آن کشورها تصمیمات نادرستی بگیرند.

این عضو کابینه دولت دهم همچنین از موضع گیری اخیر لیبی در خصوص جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس هم انتقاد کرد و خطاب به خبرنگاران لیبیایی گفت: شما می‌توانید بروید از نزدیک این جزایر را ببینید و با قدمت تاریخی و ایرانی آنها آشنا شوید و من امیدوارم دولت آینده لیبی مبتنی بر واقعیت جامعه ایرانی تصمیم بگیرد و مصالح این کشور و جهان اسلام را در نظر داشته باشند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران لیبیایی که از کم کاری دولت ایران در معرفی کشورمان به مردم لیبی در مقایسه با تلاش‌ کشورهای عربی در این خصوص انتقاد کرد، گفت: در اینکه ما هنوز نتوانسته‌ایم چهره ای درست از جمهوری اسلامی ایران به جهان ارائه کنیم شکی نیست ولی در این مسئله موانعی هم وجود داشته و دارد ولی ما در مقابل زیاده طلبیهای آمریکاییها ایستاده‌ایم. انشاءالله در آینده نیز فعالیت‌های ایران در لیبی افزایش خواهد یافت.

وی گفت: البته ما شبکه‌های العالم و الکوثر و پرس تی وی را هم داریم که متاسفانه فعالیت آنها در برخی کشورهای اروپایی با محدودیت مواجه است. این اتفاق علیرغم همه ادعاهایی است که آنها در مورد آزادی اطلاع رسانی دارند. با این حال سعی می‌کنیم فعالیت چنین رسانه‌هایی در کشورهای آفریقایی توسعه یابد.

حسینی در ادامه از سفر قریب الوقوع وزیر فرهنگ تونس به ایران خبر داد و آمادگی کشورمان را برای بهبود روابط فرهنگی با این کشور و دیگر کشورهای آفریقایی از جمله لیبی اعلام کرد.

وزیر ارشاد: در بعضی مقاطع و با هدف ممانعت از نفوذ غربیها، بعضی از سایتها را محدود یا مسدود می‌کنیم

وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به «عریش سعید مغربی» خبرنگار تلویزیون لیبیا الاحرار که دلیل مسدود بودن برخی سایت‌های عربی از جمله سایت روزنامه «الشرق الاوسط» متعلق به عربستان سعودی و همچنین «فیس بوک» را جویا شد، گفت: در ایران تنوع آرا و اندیشه ها وجود دارد در حالی که در بعضی از کشورهای همسایه ما حتی اجازه نمی‌دهند کتاب‌های نویسندگان ایرانی ارائه شود. تعداد خبرگزاریها، نشریات و پایگاه‌های اطلاع رسانی ما و نیز تعداد کاربران ایرانی اینترنت هم قابل مقایسه با این کشورها نیست.

وی ادامه داد: من در یکی از سفرهای خارجی‌ام دیدم که خبرنگاران ما به خاطر محدودیت‌های فنی در اینترنت در آن کشور حتی نمی‌توانستند گزارشهایشان را مخابره کنند.

حسینی در عین حال تاکید کرد: البته ما در بعضی مقاطع و با هدف ممانعت از نفوذ غربیها، بعضی از سایتها را محدود یا مسدود می‌کنیم ولی این یک اصل نیست.

وزیر ارشاد همچنین با بیان اینکه «در حال حاضر در کشور ما بیش از 120 دفتر شبکه‌های تلویزیونی و نشریات کشورهای دیگر فعال است» به خبرنگاران خارجی حاضر در این جلسه پیشنهاد داد تا روز جمعه هفته جاری به شعب اخذ رای بروند و حضور شکوهمندانه مردم ایران را در انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی ببینند.

وی خطاب به خبرنگاران لیبیایی گفت: ما نمی‌خواهیم فرهنگ غربی در ایران ترویج یابد. آنها به دنبال سلطه سیاسی و اقتصادی هستند. شما می‌بینید که در بعضی از کشورهای منطقه تا کنون حتی یک بار هم انتخابات برگزار نشده و یک خانواده بر سرنوشت یک ملت حکومت می‌کند. در حالی که در ایران به طور میانگین سالانه یک انتخابات برگزار می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دلیل حمایت غربی‌ها را از انقلاب‌های نوپا در کشورهای منطقه انگیزه آنها برای سلطه اقتصادی و تاراج منابع غنی این کشورها ارزیابی کرد و گفت: فراموش نکرده‌ایم که غربی‌ها در مقطعی از تاریخ و در زمان حضورشان در آفریقا برده‌داری را رواج دادند و جالب آنکه امروز اسم بعضی از شهرها را در این کشورها «آزادی» گذاشته‌اند؛ مثل «فری تاون» در سیرالئون و «لیبرویل» در گابن.

نظر وزیر ارشاد درباره فعالیت شبکه‌های خبری «الجزیره» و «العربیه» در ایران

حسینی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران لیبیایی که نظر او را درباره فعالیت شبکه‌های خبری الجزیره و العربیه جویا شد، گفت: شبکه الجزیره در ایران دفتر دارد و فعالیتش را انجام می‌دهد. روابط ما هم با قطر که شبکه الجزیره متعلق به آن است، دوستانه است البته برخی اختلاف نظرها هم وجود دارد که در روابط کشورها طبیعی است. اما این شبکه خبری در پاره‌ای اوقات فراتر از سیاست‌های کشور قطر عمل می‌کرد و اگرچه ابتدا می‌خواست نشان دهد که شبکه‌ای مستقل است، وابستگی اش مشخص شد.

وی درباره فعالیت شبکه العربیه هم گفت: شبکه العربیه در ایران فعالیت داشت ولی بعد از اینکه واقعیت‌های ایران را به صورت خلاف منعکس می‌کرد این باعث شد که در ایران فعالیتی نداشته باشد. متاسفانه العربیه دروغ پردازیهای فراوانی داشت و اگر مثل دیگر شبکه‌های خبری فعالیتش را به صورت طبیعی و حرفه‌ای ادامه می‌داد، مشکلی برای ادامه فعالیت نداشت.

وزیر ارشاد تعلیق فعالیت برخی شبکه‌های خبری را به دلیل «وارونه جلوه دادن واقعیت های ایران» امری طبیعی توصیف کرد و افزوود: مشابه برخوردی که در سالهای قبل با شبکه العربیه صورت گرفت، اخیرا با شبکه رویترز صورت گرفت؛ آنها در گزارشی جمعی از زنان ورزشکار ایرانی را به عنوان تروریست و آماده جنگ معرفی کرده بودند. البته بعدا خودشان هم فهمیدند که اشتباه کردند ولی به هر حال این قبیل اتفاقات ممکن است محدودیت‌هایی برای شبکه‌های تلویزیونی خارجی به وجود بیاورد.

حسینی همچنین در پاسخ به سئوال «نعیمه المصراتی» خبرنگار روزنامه الوطن لیبی که پرسید «چرا در زمان قیام مردم لیبی، ایران موضعی مخالف ناتو داشت و با جنگنده‌های آن که به دنبال سرکوب حکومت قذافی بودند، مقابله می کرد؟» گفت: در اینکه ما با حکومت‌های مستبد و دیکتاتور مخالف هستیم هیچ تردیدی وجود ندارد؛ قذافی جنایت‌های زیادی مرتکب شد که از جمله آنها به شهادت رساندن امام موسی صدر بود که جا دارد در اینجا از شما بخواهم که نسبت به وضعیت ایشان که احتمالا به شهادت رسید‌ه‌اند، اطلاع رسانی کنید و مشخص شود جنازه ایشان کجاست؟

وی گفت: ما با این مخالفیم که غربی‌ها به بهانه مخالفت با قذافی بیایند در لیبی مستقر شوند. اخیراً اخباری که از ارتباط قذافی با کشورهای غربی و سران آنها از جمله سارکوزی به بیرون درز کرده نشان از حمایت بی چون و چرای آنها از دیکتاتور سابق لیبی در سالهای گذشته دارد. در مورد ما هم غربی‌ها از صدام حمایت کردند و یک جنگ 8 ساله را علیه مردم ما به راه انداختند اما بعداً به بهانه از بین بردن رژیم بعثی عراق را اشغال کردند.

وزیر ارشاد تاکید کرد: غربی‌ها همان خوی استعماری گذشته را دارند اما در شکلی زیبا می‌خواهند آن را عملی کنند. طوری که مردم متوجه نشوند و این هنر شما خبرنگاران است که دست غربیها را رو کنید.

شوخی وزیر ارشاد با خبرنگار لیبیایی!

سیدمحمد حسینی در پاسخ به سئوال «فتحی مختار بن عیسی» رئیس اتاق خبر روزنامه عروس البحر و تلویزیون الاسماء که به وزیر ارشاد گفت «شما می گویید به خاطر جلوگیری از نفوذ فرهنگ غربی دسترسی به بعضی از سایت‌ها از جمله فیس بوک را محدود کرده‌اید، اما ما در اینجا با جوانانی صحبت کردیم که به صراحت زندگی آمریکایی را ترجیح می‌دهند» تاکید کرد: همانطور که گفتم در ایران آزادی اندیشه وجود دارد و به همین خاطر بعضی از جوانان به آسانی با شما گفتگو کرده‌اند.

وی سپس به مذاح خظاب به این خبرنگار گفت« البته من نمی‌دانم هتل محل اقامت شما کجاست؟ اگر در شمال شهر باشد، ممکن است جوان‌های آن منطقه چنین حرفهایی به شما زده باشند! اما مردم ایران چنین روحیه‌ای ندارند و نباید گفتگو با چند جوان را به عنوان نظر کل مردم ایران برداشت کنید. با گذشت 22 سال از پایان جنگ هر ساله جمع قابل توجهی از جوانان ما در قالب کاروان‌های راهیان نور از محل جبهه‌های جنگ در دوران دفاع مقدس بازدید و وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب و امام راحل و شهدا ثابت می‌کنند.

وزیر فرهنگ در پاسخ به سئوال دیگر این خبرنگار که «چرا ایران روابط خود را با برخی کشورهای عربی محدود کرده است؟» گفت: ما همواره علاقه‌مند به توسعه روابط با کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غربی بوده‌ایم. اما با برخی کشورهای عربی از جمله مصرِ دوران مبارک به خاطر دست نشانده بودنشان رابطه‌ای وجود نداشت. با این حال ما آمادگی داریم در کشورهای مختلف فعالیت‌های فرهنگی داشته باشیم.

در پایان این دیدار وزیر ارشاد کتاب‌هایی را که حاوی تصاویری زیبا از نقاط مختلف ایران بود به خبرنگاران لیبیایی هدیه داد و رئیس هیات اعزامی از لیبی هم نقشه لیبی را به سیدمحمد حسینی هدیه کرد.