نيويورك تايمز: سناتورهاي آمريكايي خواستار مشاركت اروپايي ها در عراق شدند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، سناتور هيلاري كلينتون و جان مك كين كه هر دو عضو كميته خدمات تسليحاتي آمريكا و نامزدهاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري اين كشور در سال 2008 مي باشند، در پي حملات روز گذشته در عراق كه منجر به كشته شدن 100 تن شد، از رهبران اروپا درخواست كردند كه براي ايجاد امنيت، به دولت عراق كمك كنند.

جان مك كين سناتور جمهوري خواه از آريزونا در مصاحبه با شبكه ان بي سي اظهار داشت: همه ما علاقه داريم كه شاهد پيشرفت دموكراسي باشيم.

وي گفت: ما دوست داريم رهبران اروپايي نيز در اين زمينه با ما همراه شوند. من تعجب مي كنم كه چطور اروپايي ها در اين زمينه پيشرو نيستند.

هيلاري كلينتون نيز كه دموكراتي از نيويورك است، تصريح كرد: سناتورهايي كه ازعراق ديدار كردند پيام همبستگي براي كشورها مي فرستند.

اين سناتور دموكرات اظهار داشت: ما اميدواريم از اين پس در زمينه عراق شاهد حمايت وسيع تر بين المللي باشيم. ما خواهان آن هستيم كه همه كشورها در اين زمينه بسيج شوند.

هيلاري كلينتون در ادامه تصريح كرد بايد در عراق گروههايي از اهل سنت و شيعيان قدرت را به دست آورند كه هيچ رابطه اي با ايران و يا كردهاي منطقه نداشته باشند.

مك كين و كلينتون دو سناتور آمريكايي هستند كه پس از برگزاري انتخابات 30 ژانويه از عراق ديدار كردند.