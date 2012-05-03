علت دریافت زیرمیزی پزشکان/ وعده های نافرجام مسئولان سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه بهداشت و درمان کشور در این هفته همچون هفته های گذشته شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و متنوعی بود که چکیده ای از مهمترین آنها را در گزارش پایان هفته مرور می کنیم.

سرخک و کزاز نوزادی در مرحله حذف قرار دارد

دکتر محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت گفته است که در حال حاضر تمامی کودکان کشور علیه بیماریهای دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، فلج اطفال، سرخک، سرخجه، اوریون، سل و هپاتیت B واکسینه می شوند.

به گفته وی، بیماری سرخک، سرخجه مادرزادی و کزاز نوزادی در مرحله حذف قرار دارد و 11 سال است که کشور عاری از فلج اطفال است و بیماریهای دیفتری، سیاه سرفه و اوریون کنترل شده اند.

رابطه مصرف سیگار و عقیمی در مردان

مهندس خدیجه محصلی مسئول دبیرخانه کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، استعمال دخانیات را باعث ناتوانی جنسی و عقیمی در مردان عنوان کرده و گفته است که استعمال دخانیات عامل 90 درصد سرطانهای ریه و 80 درصد برونشیت مزمن و 25 درصد بیماریهای اسکمیک قلبی است و به طور کلی سیگار کشیدن بر روی تمام قسمت های بدن آثار سوء خود را می گذارد از پوست که باعث تیرگی و پیری زودرس در آن می شود تا استخوان ها که باعث پوکی استخوان در آنها می شود.

انتقاد از وضعیت مامایی در کشور

دکتر سیدشهاب الدین صدر رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفته است که توزیع نامناسب ماماها در سطح کشور دسترسی تمام مادران به خدمات مامایی را سخت کرده است.

همچنین نوشین زنده زبان، عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به مشکلات عدیده جامعه مامایی کشور از وعده‌های مسئولان برای حل این مشکلات که هنوز عملی نشده‌اند، انتقاد کرد و گفت: ماماها از ادامه این وضعیت خسته و ناامید شده‌اند.

از سوی دیگر اجرا نشدن قانون سختی کار درباره ماماها، فقدان پوشش بیمه‌ای خدمات مامایی، زیر بار نرفتن بیمه‌ها و بیکاری نزدیک به 35 هزار ماما در کشور تنها بخشی از مشکلات جامعه ماماهاست.

هجوم پزشکان به تهران

دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، نبود تجهیزات درمانی و امکانات رفاهی در مناطق دور از مراکز استانها را علت اصلی توزیع ناعادلانه پزشک در کشور عنوان کرده و گفته است اصولا وقتی یک منطقه ای از امکانات اولیه رفاهی محروم باشد، پزشکان آنجا نمی مانند و به تهران هجوم می آورند.

از سوی دیگر دکتر ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران با عنوان این مطلب که حاضر نیستیم برای حضور پزشکان در نقاط مختلف کشور هزینه کنیم، گفته است که پزشکان را مجبوریم می کنیم با هر شرایطی بسازند.

وی با تاکید بر اینکه ما حاضر به قبول این هزینه ها نیستیم، عنوان داشته است وقتی پزشکان را مجبور می کنیم با هر شرایطی بسازند بنابراین در آخرین روز تعهدشان، به یکی از کلانشهرها بر می گردند.

علت دریافت زیرمیزی در حرفه پزشکی

دکتر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران گفته است که دریافت زیرمیزی پاسخی به بی عدالتی در حوزه سلامت است.

وی معتقد است که تعرفه های پزشکان در فقیرترین کشورهای همسایه ما 4 برابر ایران است. این موضوع باعث شده تا در حق جامعه جراحان کشور اجحاف شود و جراحان با رقمهای نازل و کمتر از دستمزد یک تعمیرکار به وظیفه خودشان عمل کنند.

فروش لنزهای رنگی در مغازه ها

دکتر پرویز زرین بخش رئیس مرکز تحقیقات اپتیک و لنز ایران نسبت به عرضه غیرمجاز لنزهای رنگی در سطح فروشگاهها و مغازه ها هشدار داده و گفته است که مجوز استفاده از لنز باید توسط چشم پزشک صورت بگیرد.

وی با تاکید بر ضرورت معاینات دوره ای افرادی که از لنزهای رنگی استفاده می کنند، عنوان داشته افرادی که بدون تجویز چشم پزشک از این قبیل لنزها استفاده می کنند، ممکن است دچار عفونت چشم، زخم قرنیه و نابینایی شوند.

5 میلیون کودک ایران آسم دارند

دکتر مصطفی معین رئیس مرکز تحقیقات آسم و آلرژی با اَشاره به نتایج مطالعات و پژوهشهای علمی انجام گرفته در سالهای اخیر در کشور، گفته است که بیش از 5 میلیون کودک، نوجوان و جوان ایرانی مبتلا به آسم هستند.

حدود 14/13 درصد کودکان و جوانان کشور نشانه های بالینی آسم مانند سرفه، خس خس و تنگی نفس را از خود بروز می دهند و در 1/5 تا 5/7 درصد از موارد تشخیص آسم قطعی شده است.

بهترین سن باروری زنان

دکتر ابوطالب صارمی رئیس مرکز پژوهش صارم معتقد است که افزایش سن ازدواج، طول مدت باروری زنان را کاهش داده است که برای حل این معضل می توان با رزرو تخمک و جنین از طریق روش انجماد، شانس باروری در سنین بالا را افزایش داد. بهترین سن باروری زنان 20 تا 25 سالگی است و پس از آن توانایی باروری با یک شیب ملایم کاهش یافته و حدود 35 سالگی تقریبا به حداقل می رسد.

وی با اشاره به اینکه در افرادی که زن و مرد مشکل بارداری ندارند، شانس بارداری موفق در هر ماه تنها 30 درصد است، عنوان داشته که شانس بارداری طبیعی در خانمهای بالای 40 سال کمتر از 7 درصد در 42 ساله ها 5 درصد و در 44 ساله ها تنها 2 درصد است.

انتقاد از نحوه معرفی 2 بیمارستان برای اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری

غضنفر میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری از نحوه معرفی 2 بیمارستان شهر تهران برای اجرای آزمایشی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری انتقاد کرده و گفته است که بر خلاف توافق بین وزارت بهداشت و نظام پرستاری که قرار بود روند اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری با هماهنگی و توافق دو طرف انجام شود، وزارت بهداشت 2 بیمارستان پایلوت را بدون هماهنگی معرفی کرد که مورد تأیید نیست.

اعلام نام دو بیمارستان برای اجرای آزمایشی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از سوی یکی از مسئولان وزارت بهداشت در حالی است که اوایل اردیبهشت سازمان نظام پرستاری طی نامه ای به وزارت بهداشت خواستار تشکیل هر چه سریعتر کمیته مشترک توافق شده برای شروع آزمایشی این قانون شده بود.

حذف مالاریای کشنده

دکتر احمد رئیسی مدیر برنامه کنترل مالاریا وزارت بهداشت از حذف مالاریای نوع کشنده در آینده خبر داد و گفت: هدف ما این است که تا سال 1404 هیچ مورد بومی از مالاریای کشنده در کشور نداشته باشیم و به صفر برسیم.

بر اساس آخرین آمار و اطلاعات بیماری مالاریا در 99 کشور جهان به صورت انتقال محلی دیده شده است.

در سال گذشته 3108 مرود مالاریا در کشور گزارش شد که 60 درصد موارد وارده بوده است.

بحران در مراکز تصویربرداری پزشکی

دکتر عبدالرسول صداقت رئیس انجمن رادیولوژی ایران نسبت به وضعیت بحرانی مراکز تصویربرداری پزشکی در کشور هشدار داده و گفته است که در حال حاضر چندین مرکز ام آر آی در کشور به خاطر نبود گاز هلیم (برای خنک کردن دستگاه ام آر آی) و عدم امکان وارد کردن آن، تعطیل شده اند یا در شرف تعطیلی هستند. این مراکز در تهران، قزوین و دیگر نقاط کشور است. این مراکز که قبلا گاز هلیم را لیتری 11 هزار تومان می خریدند هم اکنون لیتری 65 هزار تومان خریداری می کنند. در چنین شرایطی کار خیلی سخت است و می توان همین مشکل را به سایر دستگاههایی که در رادیولوژی و تصویربرداری پزشکی استفاده می شود، تعمیم داد.

به گفته وی، انجمن رادیولوژی ایران با در نظر گرفتن شرایط موجود کشور از یک طرف و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم و بیماران از سوی دیگر، طی یک کار کارشناسی توانست تعرفه های رادیولوژی در سال 91 را به سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کند. در این تعرفه پیشنهادی، میانگین افزایش زیر 30 درصد است در حالی که اگر به واقعیتها نگاه کنیم باید در برخی موارد بین 100 تا 150 درصد رخ می داد.