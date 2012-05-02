پروفسور "امید صفی" استاد مطالعات دینی دانشگاه کارولینای شمالی در مورد قرآن سوزی اخیر در آمریکا و هتاکی به قرآن به خبرنگار مهر گفت: همه سنتهای دینی این قابلیت را دارند که منجر به اعمال خیر شوند.

وی افزود: همچنین همه سنتهای دینی این قابلیت را دارند که با تفاسیر اشتباه مورد سوء استفاده قرار گیرند. برای نمونه در مسیحیت شاهد افرادی چون مارتین لوتر کینگ هستیم همچنین در این دین شاهد کشیشی ابله و نادان هستیم که چنین هتاکی به قرآن می کند.

وی تصریح کرد: در دین اسلام نیز همینگونه است. برای نمونه در این دین شاهد فردی چون مولوی(محمد جلال الدین بلخی) از یک سو و فردی چون بن لادن از سوی دیگر هستیم.

مؤلف "مسلمانان پیشرو" در ادامه تأکید کرد: اما پاسخ به این هتاکی و قرآن سوزی چه باید باشد. ما به عنوان مسلمان باید پاسخی محکم و از روی عطوفت و توأم با مهربانی داشته باشیم.

این اسلام شناس معاصر در ادامه یادآور شد: من همه را به حکم قرآن مبنی بر دفع شر با خوبی و محبت می کنم. تصور نمی کنم برخوردی از روی عصبانیت بتواند مانع از جلوگیری چنین اقدامات هتاکانه‌ای باشد.

صفی در ادامه افزود: در برخورد با چنین اقدام هتاکانه‌ای باید به سیره نبوی رجوع کنیم. پیامبر(ص) نیز از سوی افرادی مورد تمسخر قرار می گرفت.

استاد مطالعات دینی دانشگاه کارولینای شمالی تصریح کرد: حتی او را با سنگ می زنند. اما او در مقابل این اقدامات به دشمنان خود توهین نمی کرد.