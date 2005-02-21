حسن زارعيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه يك ميليون و 500 هزار دانش آموز در شهر تهران تحصيل مي كنند ، افزود : 175 هزار دانش آموز كم بضاعت در مدارس شهر تهران مشغول تحصيل هستند.

وي با تاكيد بر اينكه در سال جاري با اعتبار اختصاص يافته از سوي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران 13 هزار بن لباس در اختيار دانش آموزان بي بضاعت قرار مي گيرد ، گفت : بودجه خاصي براي تهيه لباس عيد دانش آموزان بي بضاعت تهراني درنظر گرفته نشده است و اعتبار اختصاص يافته به خريد لباس عيد اين دانش آموزان از سرجمع هزينه هاي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تامين مي شود.

كارشناس مسوول انجمن اوليا و مربيان شهر تهران با اشاره به اينكه شناسايي دانش آموزان محروم توسط مدارس و به صورت پنهاني صورت مي پذيرد ، اظهار كرد : در سال جاري مركز ارايه لباس به دانش آموزان بي بضاعت مكاني در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان است و به دانش آموزان دختر كفش ، شلوار و مانتو و به دانش آموزان پسر كفش ، پيراهن و شلوار اهدا مي شود.