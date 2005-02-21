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۳ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۳۱

كارشناس مسوول انجمن اوليا و مربيان شهر تهران در گفتگو با " مهر " :

13 هزار بن لباس در اختيار دانش آموزان بي بضاعت قرار مي گيرد

كارشناس مسوول انجمن اوليا و مربيان با تاكيد بر اينكه حدود 12 درصد از دانش آموزان تهراني بي بضاعت هستند ، گفت : به دليل مشكلات مالي موجود در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اعتبار 240 ميليون توماني خريد لباس عيد براي دانش آموزان بي بضاعت در سال جاري به 120 ميليون تومان كاهش يافته است.

حسن زارعيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه يك ميليون و 500 هزار دانش آموز در شهر تهران تحصيل مي كنند ، افزود : 175 هزار دانش آموز كم بضاعت در مدارس شهر تهران مشغول تحصيل هستند.

وي با تاكيد بر اينكه در سال جاري با اعتبار اختصاص يافته از سوي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران 13 هزار بن لباس در اختيار دانش آموزان بي بضاعت قرار مي گيرد ، گفت : بودجه خاصي براي تهيه لباس عيد دانش آموزان بي بضاعت تهراني درنظر گرفته نشده است و اعتبار اختصاص يافته به خريد لباس عيد اين دانش آموزان از سرجمع هزينه هاي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تامين مي شود.

كارشناس مسوول انجمن اوليا و مربيان شهر تهران با اشاره به اينكه شناسايي دانش آموزان محروم توسط مدارس و به صورت پنهاني صورت مي پذيرد ، اظهار كرد : در سال جاري مركز ارايه لباس به دانش آموزان بي بضاعت مكاني در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان است و به دانش آموزان دختر كفش ، شلوار و مانتو و به دانش آموزان پسر كفش ، پيراهن و شلوار اهدا مي شود.

 

کد مطلب 159136

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