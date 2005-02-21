مهدي الماسي : انتشار سرگذشت نامه ي مفاخر فرهنگ و ادب با افراط و تفريط توام است / ناشران ما از آثار ادبي معاصر غافل شده اند

اين شاعر و نويسنده در گفت و گو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، با بيان مطلب فوق افزود : ادبيات قديم ما، متون نظم و نثر ، مثل چشمه ي فياضي است كه پايان ناپذيرو چون ستوني است كه در واقع خانه ي فرهنگ ما را نگه داشته است. اين كار را هم تنها ما نيستيم كه انجام مي دهيم ، همه ي كشورها با توجه به نيازهايي كه هرملتي دارد از منابع كهن خودشان مدام استفاده مي كنند.

مهدي الماسي كه پيشتربا بخش جشنواره هاي ادبي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان همكاري داشته است ، تصريح كرد : يك اثر ادبي كه به جاودانگي رسيده ، نشان از آن دارد كه حساب خودش را پس داده است ، مثلا ديوان حافظ - اين اثر، حالا هم مدام چاپ مي شود و تا زماني كه مخاطب دارد ، زنده است . به نظر من ارتباطي كه هراثربا مخاطب برقرارمي كند آن نياز را توجيه مي كند.



اين شاعر و نويسنده ياد آور شد : در يك اثر ادبي ؛ به ويژه شعر ، وقتي جوهره ي شعري غني باشد ، مي تواند پاسخگوي دوره هاي متفاوتي واقع شود. اصلا اثربه كليتي ازمسائل انساني مي رسد كه امروز و فردا ديگرخيلي درآن موثر نيست .

الماسي با اشاره به جاودانگي شعر و كلام حافظ تصريح كرد : " حافظ " يك اتفاق انساني - تاريخي است كه ازيك جهت ، صاحب نبوغي بالا بوده واز توانايي ها و استعداد ويژه اي برخوردار بوده است و به قول خودش خدادادي صاحب لطف سخن بوده. از طرفي ديگرهم اين شاعر بزرگ ، برآيندي از قرن ها ادبيات قبل ازخودش است. او در آن سنتي كه پرورش يافته به شدت متاثر از شاعران پيش از خودش بوده است ، هر چند كه ميراث ادبي خودش را به اوجي رسانده و در مقام مبدع فراتراز پيشينيان خودش قرارگرفته است.

وي اضافه كرد : سرگذشت بزرگان ادب و فرهنگ و نگارش امروزين آن ، يك پل ارتباطي است كه نسل امروز را با نخبگان و برگزيدگان گذشته پيوند مي زند. خود به خود ، خواندن احوال ايشان و آشنايي با جغرافيايي زندگي آنها - اگرخوب نوشته شده باشند - مي تواند تاثيرمثبتي برخواننده بگذارد. همين زندگي نامه ها بود كه باعث شد با درد و رنج بزرگان آشنا شويم ، كساني كه نه تنها مورد مهر واقع نشدند ، بلكه ستم هم ديدند .





الماسي : وقتي سرگذشتي براي نوجوانان مي نويسيم ، با توجه به حجم نوشته ، دست ما بسته است . ما نمي توانيم به راحتي يك ماجراي عشقي يا خطاي تاريخي را در متن زندگي او بياوريم . چرا كه يا بايد آن را حذف كرد و يا بايد آن را دقيق توضيح داد تا به آن شخصيت جفا نشود .

الماسي اظهار داشت : در اين زمينه كار چنداني صورت نمي گيرد ، شايد در طول سال 200عنوان كتاب دراين باره منتشرشود كه خيلي كم است. از لحاظ كيفيت توليد هم خيلي از متن ها شبيه هم هستند . به نظر مي رسد دربسياري موارد نويسندگان تلاش چنداني براي باز نمودن زواياي زندگي شخصيت ها نكرده اند.وي ياد آور شد : از سويي ديگر مسئله ي افراط و تفريط هم هست . من معتقدم بايد همين قدر كه به گذشته توجه مي كنيم به زمان خودمان هم توجه داشته باشيم ، ناشران امروز متاسفانه از آثار معاصر غافل هستند .

مهدي الماسي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجاز هستيم شخصيت ها را در نگارش جديد پيرايش كنيم و تنها به نكات مثبت آنها اشاره كنيم؟ ، گفت : اين مسئله بر مي گردد به تلاشي كه نويسنده براي كار انجام مي دهد . بيشتر نويسندگان ما خيلي جدي و صبورانه با اين نوع نوشتار برخورد نمي كنند. در حالي كه استون چندين كتاب زندگينامه نوشته است ، آن هم با كيفيت وحجمي قابل توجه . او وقتي مي خواسته زندگي " ميكل آنژ" را بنويسد ، چهار سال تحقيق كرده و بعد دست به قلم برده است. معضل آسان گيري برمي گردد به خود نويسنده . روشن است كه مي شود بهترين موضوعات را به بدترين موضوعات بدل كرد. به قول فيلسوفان " ناتمامان هر تماميتي را به ابتذال مي كشند " .









وي گفت : البته مسئله ، يك شق ديگري هم دارد مثلا يك نفر مثل ميرعماد. تاريخ تولد او هم مشخص نيست. فقط آثار او برجا مانده ، يعني مجموعه اي از خطوطي كه نشانگر وجود نابغه اي در عالم خوشنويسي و نستعليق است. در اين حالت مشخص است كه وقت نگارش زندگينامه ميرعماد نمي شود خيلي به تاريخ زندگيش وفادار بود- چون در آن صورت موادي براي نوشتن باقي نمي ماند. از طرف ديگروقتي داريم سرگذشتي براي نوجوانان مي نويسيم ، با توجه به حجم نوشته ، دست ما بسته است . ما نمي توانيم به راحتي يك ماجراي عشقي يا خطاي تاريخي را در متن زندگي او بياوريم . چرا كه يا بايد آن را حذف كرد و يا بايد آن را دقيق توضيح داد تا به آن شخصيت جفا نشود .