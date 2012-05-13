خاک مرده در موزه های تهران پاشیده اند

عبدالله پور اسکندر، کارشناس موزه داری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اگر از مردم تهران نام دو موزه را بپرسید آنها حتما کاخ موزه ها را نام می برند گفت: کاخ موزه های تهران یکی از آن موزه هایی است که به دلیل قرارگیری در فضای طبیعی بسیار زیبا مورد توجه مردم قرار می گیرد اما این موضوع جای تاسف دارد چون انقدر این موزه ها بی روح هستند که فقط اگر جشنواره ای برگزار شود، تعداد گردشگران آن بیشتر می شود حال اگر برنامه های جنبی و فضای سبز آنها را هم حذف شود به حال و روز موزه های دیگرمان که کمتر کسانی از آن بازدید می کنند می افتند.

پوراسکندر بیان کرد: یک مدیر توانمند و علاقه مند می تواند با برنامه ها و ترفندهایی که دارد باعث آشنایی مردم با تاریخ و میراث فرهنگی شان شود و این موضوع جز وظایف هر مدیر موزه به حساب می آید.

وی تصریح کرد: زمانی که یک مدیر روابط عمومی مدیر کاخ موزه های نیاوران و کاخ گلستان می شود و سه مسئولیت بزرگ را همزمان با هم اداره می کند، چه توقعی می توان داشت که برنامه های جامعی برای مهمترین کاخ موزه های تهران داشته باشیم.