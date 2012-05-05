فقط 2 درصد مردم کارت ملی ندارند/الکترونیکی شدن تمامی اسناد تا سال 92

حمید پارسایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراحل صدور کارت ملی از چندین سال قبل آغاز شده و تا کنون اکثر افراد واجد شرایط این کارت را دریافت کرده اند و افرادی که تقاضای صدور کارت را نداشتند شامل دو گروه می شوند.

به گفته وی، گروه اول افرادی هستند که در روستاها زندگی می کنند و نیازی به این کار نداشته اند و دسته دوم نیز مربوط به گروه سنی 15 تا 20 سال است که در مجموع این دو گروه حدود دو درصد از واجدین را شامل می شوند.

معاون فناوری اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: براساس آمارهای موجود 56 درصد افرادی که کارت ملی دریافت کرده اند بیش از 15 سال سن دارند.

پارسایی به آرشیو بزرگ الکترونیکی اسناد در ثبت احوال اشاره کرد و افزود: براساس برنامه ریزیها و اقدامات انجام شده عملیات الکترونیکی شدن اسناد هویتی سال گذشته آغاز شده و تا حدودی نیز کار پیشرفت کرده است که امیدواریم در 6 اول سال آینده بتوانیم این اقدام را به سرانجام برسانیم.

وی گفت: تا کنون حدود 40 میلیون سند الکترونیکی شده است و تا پایان عملیات زمینه الکترونیکی شدن 120 میلیون سند هویتی در کشور فراهم خواهد شد.

به گفته وی ، در صورت الکترونیکی شدن تمامی اسناد و آرشیو آنها اطلاعات یک فرد در هر نقطه از کشور، بدون نیاز به حضور در شهرستان محل تولد یا سکونتش، براحتی قابل دسترس خواهد بود.