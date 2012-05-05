اعطای مجوز به آلبوم های سخیف رویه نادرست ارشاد است

امیر بکان آهنگساز و عضو شورای موسیقی وزارت ارشاد ضمن بیان این مطلب با انتقاد به کم و کیف تولید آلبوم های موسیقی پاپ در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آلبوم های موسیقی پاپ که هم اکنون در بازار موجود است از کیفیت نازلی برخوردارند. به این معنا که اغلب آثار هم به لحاظ آهنگسازی، هم از جهت آواز و هم کلام ضعیف و خنثی هستند، یکی از مقدمات در اجرای آثار موسیقی این است که آواز از حداقل استاندارد لازم برخوردار و یا آهنگساز درک نسبی و شعور فهم آواز و کلام را داشته باشد.

وی در ادامه افزود: ولی متاسفانه در حال حاضر چنین نیست و تولید آلبوم های موسیقی رو به تنزل دارد به خصوص اینکه نزول کلام در آثاری از این دست به شدن به چشم می خورد و نیاز هست که شورای شعار وزارت ارشاد نگاه جدی تری نسبت به کلام آثار موسیقی پاپ داشته باشد.

عضو شورای موسیقی وزارت ارشاد در ادامه صحبت های خود با اشاره به دانش نسبی تولیدکنندگان موسیقی پاپ از این هنر گفت: داشتن دانش نسبی از ضروریات تولید یک اثر موسیقایی است . به این معنا که در درجه نخست یک خواننده موسیقی پاپ باید صدای تربیت شده ای برای آواز داشته باشد و تا اندازه ای هم ادیبات را بشناسد و با ادبیات و جایگاه کلام در موسیقی آشنا باشد. ولی متاسفانه بزرگترین مشکل تولید چنین آثاری انتخاب شعر است.

بکان در ادامه افزود: کلام از جهت معنا و تالیف باید دارای قوت و قدرت تاثیرگذاری در ساختار را داشته باشد . اینگونه نیست که هرفردی گمان کرد می تواند آواز بخواند با سرمایه گذاری های هنگفت آلبوم تولید کنند و در نهایت تعجب مجوز از وزارت ارشاد برای تولید آلبوم های سخیف در حوزه موسیقی پاپ بگیرند و متاسفانه این رویه نادرست در سیستم مجوز وزارت ارشاد در حال اشاعه است .

عضو شورای موسیقی وزارت ارشاد در توضیح سرمایه گذاری در حوزه تولید آلبوم های موسیقی گفت: متاسفانه در حال حاضر به گونه ای شده است فردی که احساس می کند صدای خوبی دارد و درعین حال عشق به مطرح شدن نیز دارد هزینه های هنگفت به سرمایه گذاران فرهنگی می دهند به امید اینکه آلبومی از آنها منتشر شود و یا بیلبورد تبلیغاتی با عکس بزرگ خواننده در اتوبان های تهران خوش بدرخشد غافل از اینکه این نوع سرمایه گذاری ها و مجوز دادن برای انتشار، خیانت به موسیقی اصیل ایرانی است و در یک کلام موسیقی پاپ در حال نابودی است.