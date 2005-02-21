مريم معترف: گيشه اي شدن تئاتر همه برنامه ريزي خانه نمايش را به هم ريخت

وي در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" همچنين افزود: خانه نمايش طي ايام جشنواره فجر توانست تماشاگراني را به سمت خود جذب كند كه همواره پي گير اجراهاي اين تالار هستند، اما اكنون با اين شرايط، ديگر اميدي به همين تماشاگران نيز نيست .

معترف با انتقاد از گيشه اي شدن تئاتر، تصريح كرد: قرداد گيشه در كشورهايي كه مخاطب ثابت تئاتر دارند، مي تواند جوابگو باشد، نه كشوري مانند ايران كه تئاتر هنوز تماشاگر ثابت خود را پيدا نكرده است.

وي با بيان اين مطلب كه گيشه تئاتر نمي تواند هزينه هاي يك اجرا را تأمين كند، مگر درمورد اجراي نمايشهايي كه از شأن تئاتر ايران دور است ، خاطر نشان كرد: اين نوع قرارداد، شايد در كنارپرداخت يك كمك هزينه كه بتواند حداقل پول اياب و ذهاب و چاي گروه تئاتر را تأمين كند، كمي پاسخگو باشد .

مسوول خانه نمايش همچنين در باره وضعيت اجرا در اين تالار گفت: فعلا خانه نمايش مانند همه سالنها خالي خواهد ماند تا ببينيم مسوولان فرهنگي چه تصميمي خواهند گرفت.