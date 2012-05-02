مرگ مادران سمنانی هنگام زایمان بیش از متوسط کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمدی پیش از ظهر روز چهارشنبه در جشن روز ماما در بیمارستان امیرالمومنین(ع) سمنان، با اعلام اینکه مرگ و میر مادران هنگام زایمان در استان سمنان بیش از حد کشوری است و زنگ خطر برای مسئولان به صدا درآمده، افزود: این امر مهم نیاز به توجه بیشتر مسئولان مربوطه دارد.

وی اظهار داشت: آمار مرگ و میر مادران هنگام زایمان در استان سمنان، هفت دهم درصد است که این امار بیش از حد کشوری است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: چهار دهم درصد از موالید کشور مربوط به استان سمنان است که در مقایسه با آمار هفت دهم درصدی مرگ و میر مادران هنگام زایمان، بحث تامل برانگیزی است.

وی تصریح کرد: مرگ و میر مادران از جمله شاخص های مهم سلامت در جهان محسوب می شود که باید بیش از پیش به آن توجه شود.

محمدی گفت: بر اساس بررسی های پنجساله منتهی به سال 90، در هر صدهزار تولد، مرگ و میر مادران، 23 مورد بوده که تا پایان برنامه پنجساله پنجم این عدد باید به 15 مورد برسد.

معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان همچنین از اجرایی شدن طرح پزشک خانواده تا پایان سال 91 در استان سمنان خبر داد و خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح تیم های 17 نفره در شهرهای مختلف معرفی می شوند که وجود ماما در این گروه ضروری است.

وی گفت: ماماها مسئولیت سنگینی بر عهده دارند که انجام آن نیازمند از خودگذشتگی و آمادگی همیشگی است.

به گفته وی، تعداد ماماهای فعال در بخش های مختلفی نظیر درمان، بهداشت و آموزش دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 120 نفر است.

به گزارش مهر: 14 ماه می میلادی مصادف با 15 اردیبهشت روز جهانی ماما نامگذاری شده است.