خانوارهای توانمند کمیته امداد استان سمنان به 1500 خانوار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نجفعلی انتظاری پیش از ظهر روز چهارشنبه در مراسم جشن توانمندی یک هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان در تالار شهید مطهری شهر سمنان با اعلام اینکه تعداد خانوارهای توانمند کمیته امداد در این استان به یک هزار و 500 خانوار رسید، افزود: 300 خانوار از یک هزار خانواری که امروز جشن توانمندی آنها برگزار شد توسط حامیان اکرام تامین شده اند.

وی اظهار داشت: این خانوارها در بخشهای اقتصادی و فرهنگی به مرز آمادگی رسیدند که از این به بعد، از تحت پوشش بودن خارج و مستمری از این نهاد دریافت نمی کنند.

انتظاری افزود: پس از شناسایی مشکلات این خانوارها، مسائل آنها در یک کارگروه کارشناسی با حضور صاحب نظران بررسی و نسبت به رفع مشکلات ایشان اقدام می شود.

وی گفت: این خانوارها پس از خروج از حمایت، می توانند از خدمات مشاوره ای این نهاد در ابعاد حقوقی، فرهنگی، اشتغال و خانواده بهره ببرند.

به گفته مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان، در این استان، 10 هزار و 339 خانوار مستمری بگیر تحت پوشش این نهاد هستند که با احتساب اعضای خانوارها، جمعیتی نزدیک به 19 هزار نفر را شامل می شوند.

انتظاری در پایان با اشاره به همکاری شایسته مردم خیر و نو اندیش استان سمنان در کمک به نیازمندان گفت: در سال 90 علاوه بر مستمری بگیران، بیش از 52 هزار نفر از کمکهای موردی کمیته امداد استان سمنان نیز برخوردار شدند.