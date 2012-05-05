به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و سوم لیگ برتر فردا یکشنبه با برگزاری 9 بازی همزمان در شهرهای مختلف پیگیری می‌شود. در هفته‌ای که تیم‌های سپاهان اصفهان، تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران آخرین تکاپوهای خود را برای دستیابی به عنوان قهرمانی لیگ برتر خواهند کرد، تیم‌های پرسپولیس تهران و راه آهن شهرری در دیداری تعیین کننده برای بقا در لیگ برتر به مصاف هم می‌روند. در زیر اشاره‌ای گذار به دیدارهای این هفته خواهیم داشت:

پرسپولیس - راه آهن شهرری

کسب تنها 2 امتیاز از 6 بازی، سقوط به رده یازدهم جدول پس از تحمل یازدهمین شکست فصل، به خطر افتادن فرصت صعود به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، سردادن غزل خداحافظی توسط کاپیتان تیم، ناراحتی برخی بازیکنان از کادر فنی و ... . اینها گوشه‌ای اوضاع و احوال نابسامان پرسپولیس است، پرسپولیسی که بدترین روزهای فوتبالی خود طی فصول گذشته را می‌گذراند.

پرسپولیسی که همیشه تیمی مدعی در فوتبال ایران بوده است، در فاصله دو هفته مانده به پایان مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برای بقا در لیگ برتر می‌جنگد، آنهم در مصاف با تیمی که خود خطر سقوط به لیگ دسته اول را احساس می‌کند و هفته‌هاست جانانه برای ماندن در لیگ برتر می‌جنگد.

بازی پرسپولیس - راه آهن شهرری، جدا از رویارویی مصطفی دنیزلی و علی دایی، تقابل علی دایی با شاگردان فصول گذشته‌اش و تماشاگران پرسپولیس، یک جنگ تمام عیار برای ماندن در لیگ برتر است که تیم بازنده به ویژه اگر راه آهن باشد، خطر سقوط به لیگ دسته اول را به شدت احساس خواهد کرد.

نتیجه دیدار رفت: راه آهن شهرری یک - پرسپولیس تهران یک

نفت تهران - داماش گیلان

حسین فرکی و شاگردانش پس از خلق شگفتی در نیم فصل اول و ایستادن در میان مدعیان قهرمانی در نیم فصل دوم تیمی پرفراز و نشیب نشان دادند. ماحصل فراز و نشیب تیم فرکی ایستادن بر سکوی پنجم جدول است که امیدواری‌های این تیم را برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا کم کرده است. نفت برای رسیدن به سهمیه آسیا باید در دیدار با داماش که عصر فردا برگزار می‌شود، پیروز از میدان خارج شود و امیدوار به شکست یا تساوی صبای قم مقابل مس کرمان باشد. داماش، حریف عصر یکشنبه تیم نفت نیز برای این بازی بی انگیزه نیست. این تیم که خاطرش از بقا در لیگ برتر آسوده شده است، در مصاف با تیم حسین فرکی به دنبال جبران شکست سنگین بازی رفت است و البته ارتقا در جدول رده بندی.

نتیجه دیدار رفت: داماش گیلان یک - نفت تهران 3

ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان

قوی سپید انزلی در مرداب گرفتار آمده است. این تیم که تنها سه امتیاز با قعرنشینان جدول رده بندی فاصله دارد، باید در دیدار خانگی عصر یکشنبه مقابل فولادخوزستان به پیروزی برسد، چرا که اگر کارش به بازی هفته آخر برابر تراکتورسازی تبریز بکشد، هیچ بعید نیست تیم‌های شهرداری تبریز و شاهین بوشهر جای خود را در میان فانوس بدستان به این تیم بدهند. ملوانی که 6 هفته است به پیروزی نرسیده در بازی عصر فردا با فولادی روبه‌رو می‌شود که در هفت بازی اخیر خود به سه تساوی رسیده و چهار بار تن به شکست داده است. با این اوصاف فردا هم فولاد برد می‌خواهد و هم ملوان، فولاد برای پایان دادن به دوران ناکامی و ملوان برای بقا. باید دید در این میان انگیزه کدام تیم برای پیروزی به دیگری خواهد چربید.

نتیجه دیدار رفت: فولاد خوزستان یک - ملوان بندرانزلی صفر

شهرداری تبریز - فجرسپاسی شیراز

این بازی برای دو تیم در حکم یک بازی 6 امتیازی است، چرا که اگر شهرداری تبریز در آن پیروز شود، می‌تواند خود را به یکی از تیم‌های درخطر سقوط به لیگ دسته اول نزدیک کند و اگر فجرسپاسی برنده شود، خاطرش از بابت بقا در لیگ برتر آسوده خواهد شد. روی کاغذ شانس پیروزی شهرداری در این بازی بیش از فجر است، چرا که با حضور سرمربی جدیدش بیژن عزیزی روندی صعودی را در پیش گرفته و همچنین از امتیاز میزبانی بهره می‌برد.

نتیجه دیدار رفت: فجرشهید سپاسی شیراز 2 - شهرداری تبریز یک

شاهین بوشهر - سایپای البرز

آخرین تلاش‌های شاهین برای بقا در لیگ برتر. تیم پرطرفدار بوشهری که نیم فصل اول را با حضور در میانه جدول به اتمام رساند این روزها اصلی‌ترین گزینه سقوط به لیگ دسته اول است. شاهینی که از این هفته دروازه بان اصلی خود وحید طالب‌لو را نیز در اختیار نخواهد داشت، با دیدار مقابل سایپای البرز عملیات بقا در لیگ برتر را از سر می‌گیرد. شاهین اگر در مصاف با شاگردان مجتبی تقوی دست خالی میدان را ترک کند در همین هفته به مس سرچشمه خواهد پیوست و وداعی زودهنگام با لیگ برتر خواهد داشت، به همین خاطر باید منتظر یک بازی انتحاری از سوی سپیدپوشان بوشهری در هفته سی و سوم لیگ برتر باشیم.

نتیجه دیدار رفت: سایپای البرز 3 - شاهین بوشهر صفر

صبای قم - مس کرمان

صبا اصلی‌ترین گزینه جهت کسب چهارمین سهمیه فوتبال ایران برای حضور در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیاست. این تیم که در چهار هفته گذشته توفیقی در کسب سه امتیاز و پیروزی نداشته، امیدوار به توقف نفت تهران در مصاف با داماش گیلان است تا با کسب پیروزی خانگی مقابل مس کرمان در همین هفته جشن راهیابی به لیگ قهرمانان آسیا را برپا کند. البته حریف تیم صبای قم در هفته سی و سوم دست و پابسته نیست. مس کرمانی که خطر سقوط به لیگ دسته اول را احساس می‌کند، بدون شک برابر صبا تا آخرین لحظه برای پیروزی تلاش می‌کند، اتفاقی که نفت تهران و ذوب آهن اصفهان بشدت خواهان وقوع آن هستند!

نتیجه دیدار رفت: مس کرمان صفر - صبای قم صفر

مس سرچشمه - تراکتورسازی تبریز

فعلا نزدیک‌ترین تعقیب کننده سپاهان در صدر جدول رده بندی لیگ برتر تراکتورسازی تبریز است. این تیم که فاصله‌ای سه امتیازی با سپاهان دارد و تفاضل گلش به اندازه چهار گل کمتر از شاگردان کرانچار در مصاف با مس سرچشمه انتخابی جز پیروزی ندارد. این تیم برای ماندن در کورس قهرمانی باید مس سرچشمه را شکست دهد و از سوی دیگر امیدوار به توقف سپاهان در دربی اصفهان بماند.

وقوع اتفاق اول با توجه به اینکه مس سرچشمه به لیگ دسته اول سقوط کرده و روزهای پرحواشی را می‌گذراند، چندان دور از ذهن نیست اما توقف یا شکست سپاهان در مصاف با ذوب آهن از اختیار امیر قلعه نویی و شاگردانش خارج است و بسته به روح فوتبال و بازی جوانمردانه دو تیم اصفهانی دارد. قلعه نویی که سه سال پیش در روز پاک فوتبال ایران جام قهرمانی را از ذوب آهن گرفت و با استقلال بالای سر برد، حالا امیدوار به منصور ابراهیم‌زاده و شاگردانش است تا مانع از پیش روی همشهری بالانشین خود شوند.

نتیجه دیدار رفت: تراکتورسازی تبریز صفر - مس سرچشمه صفر

صنعت نفت آبادان - استقلال تهران

اینکه پرویز مظلومی قصد دارد به بازیکنان اصلی استقلال در مصاف با صنعت نفت آبادان استراحت بدهد بدین معناست که که او و آبی پوشان از قهرمانی در لیگ برتر قطع امید کرده و موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا را در اولویت خود قرار داده‌اند. تیم مظلومی با این دیدگاه و ترکیبی از بازیکنان اصلی و نفراتی که کمتر فرصت بازی در لیگ را پیدا کرده‌اند به مصاف صنعت نفت آبادان می‌رود.

استقلال اگر در مصاف با صنعت نفت آبادان با دست پر از زمین خارج شود و از سوی دیگر سپاهان در جدال با ذوب آهن دست خالی میدان را ترک کند می‌تواند امیدوار به خلق شگفتی در هفته آخر و دستیابی به عنوان قهرمانی باشد، در غیراینصورت در همین هفته داستان قهرمانی برای استقلال تمام می‌شود و شاگردان مظلومی باید تنها به موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا امید ببندند.

این بازی برای استقلال یک بازی انتقامی به حساب می‌آید. آبی پوشان که در پنج بازی اخیر خود مقابل صنعت نفت آبادان تن به چهار شکست داده و تنها یک بار پیروز شده‌اند، به دنبال جبران این ناکامی‌ها به ویژه باخت 2 بر یک در بازی رفت هستند. باید دید نفرات ذخیره تیم استقلال می‌تواند جای خالی نفرات اصلی این تیم را پر کرده و انتقام بگیرند یا اینکه شکست یا تساوی دیگر در کارنامه آبی پوشان به ثبت می رسد.

نتیجه دیدار رفت: استقلال تهران یک - صنعت نفت آبادان 2

ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان

این بازی حساس ترین و جذاب ترین دیدار هفته سی و سوم لیگ برتر است. چشم تیم‌های بالانشین به بازی ذوب آهن و سپاهان است. هواداران تراکتورسازی و استقلال عصر یکشنبه بیش از تیم خود هوادار ذوب آهن هستند تا این تیم جلوی سپاهان را بگیرد. وقوع این اتفاق به معنی ماندن تراکتورسازی و استقلال در کورس قهرمانی است و اگر غیر از این شود، زردپوشان اصفهانی در هفته سی و سوم گامی بلند به سمت قهرمانی برخواهند داشت.

دربی اصفهان که آخرین دربی فصل یازدهم لیگ برتر است، از حساسیت خاص خود برخوردار بوده و می‌تواند یک بازی جذاب و تماشایی باشد. در این بازی هم سپاهان برمی‌خواهد و هم ذوب آهن، سپاهان برای قهرمان شدن و ذوب آهن برای رسیدن به سهمیه آسیا. در این شرایط نه سپاهان پا پس می‌کشد و نه ذوب آهن و همین مسئله دیدار آنها را جذاب و تماشایی خواهد کرد.

تنها دغدغه و نگرانی تراکتورسازان و استقلالی‌ها این است که در دیدار ذوب آهن - سپاهان ملاحظاتی در میان باشد و برای قهرمان شدن سپاهان، ذوب آهن تمام توان خود را به کار نبرد. اما زمانی که متوجه حضور مربیانی چون زلاتکو کرانچار و منصور ابراهیم زاده روی نیمکت دو تیم می‌شویم، شائبه حمایت سپیدپوشان اصفهانی از زردپوشان دیار نصف جهان رنگ می‌بازد و امید به انجام فوتبال پاک در دربی اصفهان دوچندان.

نتیجه دیدار رفت: سپاهان اصفهان یک - ذوب آهن اصفهان یک

- برنامه دیدارهای هفته سی و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

یکشنبه - 17/2/91

* پرسپولیس - راه آهن شهرری، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

* نفت تهران - داماش گیلان، ساعت 17، ورزشگاه دستگردی تهران

* ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان، ساعت 17، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* شهرداری تبریز - فجرسپاسی شیراز، ساعت 17، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

* شاهین بوشهر - سایپای البرز، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* صبای قم - مس کرمان، ساعت 17، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* مس سرچشمه - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17، ورزشگاه شهیدباهنر کرمان

* ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* صنعت نفت آبادان - استقلال تهران، ساعت 17، ورزشگاه تختی آبادان

جدول رده بندی لیگ برتر: