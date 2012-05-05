به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، احکامی که عصر امروز شنبه از سوی کمیته انضباطی این فدراسیون منتشر شد به شرح زیر است:
قلعه نویی 5 میلیون تومان جریمه شد
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، پس از بررسی شکایت 60 تن از خبرنگاران از سرمربی تراکتورسازی به خاطر مصاحبه اش با خبرگزاری فارس و همچنین احضارهای مکرر قلعه نویی و عدم حضور وی و تاکید کمیته انضباطی بر حضور ایشان در آخرین جلسه رسیدگی و امتناع سرمربی تراکتورسازی و معرفی وکیل به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، ضمن رسیدگی به پرونده و استماع دفاعیات وکیل، این دفاعیات را غیرموجه دانسته و مصاحبه امیر قلعه نویی را با خبرگزاری فارس تخلف تشخیص می دهد. به همین دلیل وی به توبیخ کتبی و پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود. البته این رای قابل تجدید نظر در کمیته استیناف خواهد بود.
جریمه برای استقلال تهران و ملوان انزلی
براساس گزارش ناظر بازی و ناظر داوری دیدار تیم های استقلال تهران و ملوان انزلی در نهم فروردین نود و یک، تماشاگران منتسب به دو تیم تخلفاتی مرتکب شدند. بر همین اساس هر دو باشگاه به توبیخ کتبی و پرداخت مبلغ 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. چنانچه این تخلفات در دیدارهای بعدی تکرار شود تنبیهات شدیدتر و از جمله کسر امتیاز در در دستور کار کمیته انضباطی قرار خواهد گرفت.
رای قابل تجدید نظر در کمیته استیناف خواهد بود.
جریمه نقدی باشگاه داماش گیلان و تذکر به ویسی
بر اساس گزارش ناظر بازی و ناظر داوری دیدار تیم های داماش گیلان و صبای قم در تاریخ هشتم اردیبهشت 91 تماشاگران منتسب به تیم ملوان تخلفاتی را مرتکب شدند و همچنین عبدالله ویسی هم در پایان مسابقه در خارج از محدوده مجاز، مصاحبه کرده است که بر همین اساس باشگاه داماش گیلان به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. چنانچه این تخلفات در دیدارهای بعدی تکرار شود تنبیهات شدیدتر و از جمله کسر امتیاز در در دستور کار کمیته انضباطی قرار خواهد گرفت. همچنین به عبدالله ویسی هم تذکر داده می شود. رای قابل تجدید نظر در کمیته استیناف خواهد بود.
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