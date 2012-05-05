به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، احکامی که عصر امروز شنبه از سوی کمیته انضباطی این فدراسیون منتشر شد به شرح زیر است:

قلعه نویی 5 میلیون تومان جریمه شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، پس از بررسی شکایت 60 تن از خبرنگاران از سرمربی تراکتورسازی به خاطر مصاحبه اش با خبرگزاری فارس و همچنین احضارهای مکرر قلعه نویی و عدم حضور وی و تاکید کمیته انضباطی بر حضور ایشان در آخرین جلسه رسیدگی و امتناع سرمربی تراکتورسازی و معرفی وکیل به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، ضمن رسیدگی به پرونده و استماع دفاعیات وکیل، این دفاعیات را غیرموجه دانسته و مصاحبه امیر قلعه نویی را با خبرگزاری فارس تخلف تشخیص می دهد. به همین دلیل وی به توبیخ کتبی و پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود. البته این رای قابل تجدید نظر در کمیته استیناف خواهد بود.

جریمه برای استقلال تهران و ملوان انزلی

براساس گزارش ناظر بازی و ناظر داوری دیدار تیم های استقلال تهران و ملوان انزلی در نهم فروردین نود و یک، تماشاگران منتسب به دو تیم تخلفاتی مرتکب شدند. بر همین اساس هر دو باشگاه به توبیخ کتبی و پرداخت مبلغ 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. چنانچه این تخلفات در دیدارهای بعدی تکرار شود تنبیهات شدیدتر و از جمله کسر امتیاز در در دستور کار کمیته انضباطی قرار خواهد گرفت.

رای قابل تجدید نظر در کمیته استیناف خواهد بود.



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