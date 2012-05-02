مدیران و معلمان مدارس شاهد و ایثارگر شهرری تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ظهر چهارشنبه با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرری، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شهرری و برخی از مسئولان منطقه در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی شهرری برگزار شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرری در این مراسم گفت: خدمت و تدریس در مدارس شاهد و ایثارگر موهبتی الهی است که شامل حال برخی معلمان شده است، چون به بهترین قشر کشور خدمت می کنند.

حسین نصرالله افزود: شما به فرزند جانبازی خدمت می کنید و مشاوره می دهید که سلامتی کامل را ندارد و سلامتی خود را برای زندگی من و شما و در امان ماندن دین به مخاطره انداخته است.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شهرری نیز ضمن گرامیداشت یاد استاد شهید مرتضی مطهری، علمی را مطلوب دانست که با تقوا همراه باشد و گفت: انسان با آموختن علم می تواند به ثریا راه یابد اما همین علم اگر با ایمان همراه نباشد از همان ثریا او را به پایین پرت می کند.

داوود عموحیدری افزود: معلم باید علم را همراه با تعهد و ولایتمداری آموزش دهد و اگر چنین نباشد، آن علم مخرب است.

وی سپس به الگوهای اسلامی اشاره کرد و از معلمان خواست تا با الگو برداری از ائمه اطهار به دانش آموزان تعلیم دهند و گفت: الگوهای ما کاملا مشخص هستند و همه ما ملزم هستیم که الگوبرداری از اهل بیت(ع) را در مجموعه مدیریتی خود دنبال کنیم.

گفتنی است در این همایش از مدیران و معلمان مدارس شاهد و ایثارگر شهرری با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد.