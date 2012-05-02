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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان کرد:

ووشوکاران سقزی در رقابت های کشوری 14 مدال کسب کردند

ووشوکاران سقزی در رقابت های کشوری 14 مدال کسب کردند

سقز - خبرگزاری مهر: تیم ووشو سقز با مربیگری فرهاد اسعدی موفق به کسب ۱۴ مدال رنگارنگ در مسابقات قهرمان کشوری موی تای سنتی شد.

فرهاد اسعدی مربی این تیم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این مسابقات در سطح کیفی خوبی برگزار شد و اکثر ورزشکاران حاضر در مسابقات از آمادگی خوبی بهره مند بودند و در مجموع 350 ورزشکار در قالب ۱۷ استان کشور در این دوره از رقابت ها حضور یافت و در پایان تیم سقز به نمایندگی از کردستان توانست به مقام نائب قهرمانی تیمی دست یابد.

وی ادامه داد: این مسابقات به مدت ۲ روز به میزبانی شهرستان بوکان برگزار شد و نفرات برتر نیز به مسابقات جهانی کیش اعزام می شود که در بین اعضای انتخاب شده دو ورزشکار سقز نیز به چشم می خورد.

مربی تیم ووشو سقز یادآور شد: محمدرضا فیضی و شاهین ابراهیمی موفق به کسب مدال طلا شدند و بهروز شریفی مدال نقره را به دست آورد.

وی گفت: کاوه اسعدی، آریا اسعدی، سبحان اسعدی، محمد رئوف عدنانی، مظفر مرادپور، سیامک فرهودی، حمید صحت، مجید دستگیر، مهران رجبی، احمد احتیاطی و یمان امینی هم توانستند مدال برنز را کسب کنند.

اسعدی در پایان یادآور شد: ورزش موی تای با توجه به پتانسیل جوانان سقز می تواند ورزشی آینده دار و حرفه ای برای سقز باشد و به همین دلیل باید توجهی بیشتر به این رشته ورزشی صورت گیرد.

کد مطلب 1591778

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