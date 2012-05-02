ووشوکاران سقزی در رقابت های کشوری 14 مدال کسب کردند

فرهاد اسعدی مربی این تیم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این مسابقات در سطح کیفی خوبی برگزار شد و اکثر ورزشکاران حاضر در مسابقات از آمادگی خوبی بهره مند بودند و در مجموع 350 ورزشکار در قالب ۱۷ استان کشور در این دوره از رقابت ها حضور یافت و در پایان تیم سقز به نمایندگی از کردستان توانست به مقام نائب قهرمانی تیمی دست یابد.

وی ادامه داد: این مسابقات به مدت ۲ روز به میزبانی شهرستان بوکان برگزار شد و نفرات برتر نیز به مسابقات جهانی کیش اعزام می شود که در بین اعضای انتخاب شده دو ورزشکار سقز نیز به چشم می خورد.

مربی تیم ووشو سقز یادآور شد: محمدرضا فیضی و شاهین ابراهیمی موفق به کسب مدال طلا شدند و بهروز شریفی مدال نقره را به دست آورد.

وی گفت: کاوه اسعدی، آریا اسعدی، سبحان اسعدی، محمد رئوف عدنانی، مظفر مرادپور، سیامک فرهودی، حمید صحت، مجید دستگیر، مهران رجبی، احمد احتیاطی و یمان امینی هم توانستند مدال برنز را کسب کنند.

اسعدی در پایان یادآور شد: ورزش موی تای با توجه به پتانسیل جوانان سقز می تواند ورزشی آینده دار و حرفه ای برای سقز باشد و به همین دلیل باید توجهی بیشتر به این رشته ورزشی صورت گیرد.