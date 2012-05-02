کردستان میزبان جشنواره مطبوعات/خبرنگاران هدیه ریاست جمهور را دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، قباد میمنت آبادی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با حضور اصحاب رسانه اظهار داشت: ششمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور با هدف ترویج فرهنگ روزنامه خوانی، تبیین جایگاه و نقش روزنامه نگاران و خبرنگاران منطقه در سطح ملی و محلی و انعکاس دستاوردها و فعالیت های مطبوعاتی نشریات غرب کشور برگزار می شود.

وی همچنین ارج نهادن و تجلیل از تلاشگران و فرهیختگان عرصه مطبوعات محلی، بررسی وضعیت صنفی روزنامه نگاران غرب کشور و تشکیل بانک جامع اطلاعات رسانه در این منطقه و اجرایی کردن کمیته های تخصصی دبیرخانه نظارت و هماهنگی بر فعالیت مطبوعات غرب کشور را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: با توجه به فراخوان اعلام شده و با همکاری خانه مطبوعات و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های غرب کشور در مدت زمان تعین شده 781 اثر از سوی خبرنگاران شاغل در نشریات محلی و خبرگزاری ها برای حضور در جشنواره به دبیرخانه ارسال شد که با جمع بندی صورت گرفته در نهایت 663 اثر به هیئت داوران برای داوری آثار و اعلام آثار برتر تحویل داده شد.

میمنت آبادی یادآور شد: علی اکبر قاضی زاده، فریدون صدیقی، علیرضا کتابدار، محمد جواد رضائیان، محمود مختاریان، علیرضا ذاکری و گیتا علی آبادی داوری این دوره از جشنواره را بر عهده دارند.

وی در ادامه گفت: در بخش نشریات محلی استان کرمانشاه با 143 اثر بیشترین میزان مشارکت را به خود اختصاص داد و در بخش خبرگزاری ها نیز استان کردستان با 93 اثر بیشترین مشارکت را در این جشنواره دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان افزود: قرار است علاوه بر همایش ها و نشست های تخصصی با حضور کارشناسان حوزه رسانه و فعالان این عرصه چهار کارگاه آموزشی نیز در حوزه های مختلف به ویژه خبرنویسی، گزارش نویسی و مصاحبه برگزار شود.

میمنت آبادی اظهار داشت: ششمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور از تاریخ 25 لغایت 27 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، لرستان، ایلام و همدان در محل مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار می شود.

در پایان این کنفرانس خبری خبرنگاران استان کردستان که اسامی آنان از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شده بود کارت های هدیه ریاست جمهوری را تحویل گرفتند که با حاشیه هایی نیز از سوی خبرنگاران رو به رو شد.

خبرنگاران به اسامی اعلام شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشتند چرا که حدود 50 درصد از خبرنگاران فعال و شاغل در رسانه های جمعی و نشریات کردستان در بین اسامی وجود ندارند.

در حالی که گفته می شود که ملاک اصلی برای پرداخت هدیه رئیس جمهور به خبرنگاران ثبت نام در سایت اینترنتی سمان است ولی در این بین هستند خبرنگارانی که در این سایت هم ثبت نام کرده اند ولی نامی از آنها در این لیست به چشم نمی خورد که این شرایط مورد اعتراض خانه مطبوعات استان کردستان قرار گرفته است.

نکته جالب دیگری که در لیست اعلام شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چشم می خورد این است که حدود 40 درصد از اسامی اعلام شده اصولا خبرنگار نیستند و هم اکنون نه تنها در خانه مطبوعات پرونده ای ندارند که بر اساس بررسی های به عمل آمده در هیچ رسانه ای نیز فعالیت ندارند ولی لیست آنها برای دریافت هدیه رئیس جمهور اعلام شده است.