پشت پرده اتهام ساختگی سعودیها علیه ایران؛ تکذیب ادعا از سوی قاهره

هنوز مدت زمان زیادی از جنجال سازی سعودی ها با طرح اتهام ساختگی طرح ترور "عادل الجبیر" از سوی ایران، نگذشته بود که این بار ادعایی دیگر از سوی "سامی جمال الدین" مشاور حقوقی سفارت عربستان در قاهره مطرح شد.

وی مدعی شد: دستگاههای امنیتی مصری یک گروه سه نفره ایرانی را که قصد ترور "احمد قطان" (سفیر سعودی ها در مصر) داشتند، دستگیر کرده اند.

جمال الدین ادعا کرد: مقامات مصری طرفهای ذیربط در وزارت امور خارجه مصر را در جریان این توطئه قرار داده اند. طرف عربستانی خواهان مخفی ماندن موضوع شده است، ولی مسئولان دو کشور از جزئیات طرح آگاه هستند.

وی مدعی شد: این توطئه از سه ماه قبل طراحی شده بود و شورای نظامی حاکم بر مصر از احمد قطان خواسته بود که اقدامات لازم را برای حفظ امنیت خود انجام دهد، اما وی با آن مخالفت کرده بود.

جمال الدین ادعا کرد : از زمان شروع حوادث اخیر(تظاهرات در برابر سفارت عربستان در اعتراض به بازداشت احمد الجیزاوی) نگرانی درباره امکان بهره برداری خارجی از این موضوع و حمله به اعضای تیم دیپلماتیک وجود داشت.

این فرافکنی سعودی ها و طرح ادعاهای ساختگی علیه ایران در حالی مطرح می شود که جوانان مصری از بازداشت احمد الجیزاوی منتقد سیاستهای آل سعود و طرفدار حقوق مصری های مقیم خارج به شدت خشمگین هستند.

آنها پس از بازداشت هموطنشان به اتهام واهی حمل مواد مخدر به مقابل سفارت عربستان در قاهره ریختند و شعارهای ضد ملک عبدالله سر دادند.

احمد قطان به خواسته های مردم مصر بی توجهی کرد از سوی دیگر سعودی ها که از ابتدای انقلاب مردمی در مصر تاب حذف همپیمان محکم خود یعنی حسنی مبارک را نداشتند در اقدامی سفارت خود را تعطیل کردند و سفیر خود را به ریاض فراخواندند حتی سعود الفیصل از ارسال جنازه الجیزاوی به مصر خبر داده بود.

حرف و حدیثهای فراوانی درباره خروج سفیر عربستان ازقاهره مطرح شد که ترس وی از دستگیری توسط تظاهرات کنندگان و شلاق خوردن از جمله آنها بود.

با توجه به فشاری که مردم مصر بر عربستان و سفارت این کشور در قاهره وارد کردند به نظر می رسد که اتهام ساختگی طرح ترور تلاشی برای رهایی از این مشکلات بوده است.

این ادعاها در حالی مطرح شد که بر اساس گزارش الیوم السابع، یک منبع مسئول مصری بلافاصله این ادعا را تکذیب کرد و آن را اساسا بی اساس دانست.

اما آمریکایی ها که در جنجال سازی مربوط به تلاش ایران برای ترور عادل الجبیر سفیر سعودی ها در آمریکا نقش موثری داشتند این بار نیز از قافله عقب نماندند و "مارک تانر" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به آن واکنش نشان داد.

وی مدعی شد: ما تاکنون اطلاعی از این موضوع نداریم، اما اگر درست باشد این درست بودن دیدگاه ما درباره تلاش ایران برای بی ثبات کردن جهان را نشان می دهد و این اقدامی مشابه آنچه در واشنگتن رخ داد است به طور حتم ما با مقامات مصری در این باره رایزنی خواهیم کرد.

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تکذیب این ادعاها افزود: این اخبار در راستای دسیسه ها با هدف ایجاد فتنه در جهان اسلام و به نفع رژیم صهیونیستی است.

به هر حال آنچه می توان گفت این است که رژیم عربستان سعودی همگام با غربی ها حرکت می کند و به سیاستهای فتنه افکنانه آنها کمک فراوانی می کند و این ادعاهای بی اساس و جوسازی علیه جمهوری اسلامی ایران، در حقیقت تلاشی برای فرار از تبعات بیداری اسلامی است که البته موج آن به شبه جزیره نیز رسیده است.