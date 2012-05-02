ثبت نام دوره های کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی تا 17 اردیبهشت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بیژن عباسی خزایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ثبت نام دوره های کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی تا 17 اردیبهشت ماه در دوره های پیوسته و ناپیوسته ادامه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه افزود: ثبت نام در این دوره، در 24 رشته انجام خواهد.

عباسی خزایی تاکید کرد: امسال ثبت نام در رشته های کارشناسی ترمی این دانشگاه به صورت کاملا الکترونیکی انجام خواهد شد.

وی افزود: لذا داوطلبان باید کارت اعتباری و دفترچه ثبت نام را از دفاتر پستی و یا کارت های بانکی عضو شبکه شتاب تهیه کنند.

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی استان کرمانشاه گفت: داوطلبان برای ثبت نام می توانند به سایت سازمان سنجش کشور به آدرس: www.sanjesh.org مراجعه کنند.

عباسی خزایی در پایان افزود: آزمون مذکور این دانشگاه در روز جمعه، 30 تیرماه سالجاری همزمان با امتحان سراسری سازمان سنجش در استان کرمانشاه نیز برگزار می شود.