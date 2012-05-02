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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۲۷

نعیم آبادی تاکید کرد:

رابطه بازی آسیب بزرگ ادارات است/مدیران با فشارهای سیاسی انتخاب نشوند

رابطه بازی آسیب بزرگ ادارات است/مدیران با فشارهای سیاسی انتخاب نشوند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان رابطه بازی را به عنوان یکی از آسیب‌های جدی دستگاههای اجرایی نامبرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش " ارتقای سلامت اداری، بستر حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی " با بیان اینکه آسیبی که از درون به نظامی وارد می شود با هیچ آسیبی قابل مقایسه نیست، عنوان کرد: اگر نظامی از درون خود را اصلاح نکند دچار مشکلات جبران ناپذیری خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر درون نظامی سالم باشد فشارهای خارجی به هیچ وجه نمی توانند آن نظام را شکست دهند و بنابراین باید خودمان از درون خود را اصلاح کنیم.

امام جمعه بندرعباس افزود: کارمندان ادارات باید تذکر پذیر باشند چون تذکر به موقع و درست می تواند از وقوع بسیاری از جرائم جلوگیری کند.

نعیم آبادی همچنین به لزوم توجه به نوع انتخاب مدیران اشاره کرد و بیان داشت: مدیران دستگاههای اجرایی باید به دور از فشارها و درگیری های سیاسی و با معیارهای دقیق انتخاب شوند چون هرچه در گزینشها بیشتر دقت شود، آسیبها کمتر خواهد شد.

وی اظهار داشت: مدیران نیز باید از درگیری های سیاسی دوری کنند و تنها به فکر اجرای برنامه ها و خدمت به مردم باشند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان رابطه بازی را یکی از آسیبهای جدی دستگاههای اجرایی نامبرد و تصریح کرد: مدیران رابطه باز به هیچ وجه موفق نخواهند شد و باید این پدیده شوم از ادارات برچیده شود.

نعیم آبادی تاکید کرد: عدالت بدون نظارت دقیق تحقق پیدا نمی کند و دستگاه قضایی باید با نظارتهای دقیق خود برخوردی جدی را با مفسدان داشته باشد.

کد مطلب 1591854

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