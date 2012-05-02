رابطه بازی آسیب بزرگ ادارات است/مدیران با فشارهای سیاسی انتخاب نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش " ارتقای سلامت اداری، بستر حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی " با بیان اینکه آسیبی که از درون به نظامی وارد می شود با هیچ آسیبی قابل مقایسه نیست، عنوان کرد: اگر نظامی از درون خود را اصلاح نکند دچار مشکلات جبران ناپذیری خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر درون نظامی سالم باشد فشارهای خارجی به هیچ وجه نمی توانند آن نظام را شکست دهند و بنابراین باید خودمان از درون خود را اصلاح کنیم.

امام جمعه بندرعباس افزود: کارمندان ادارات باید تذکر پذیر باشند چون تذکر به موقع و درست می تواند از وقوع بسیاری از جرائم جلوگیری کند.

نعیم آبادی همچنین به لزوم توجه به نوع انتخاب مدیران اشاره کرد و بیان داشت: مدیران دستگاههای اجرایی باید به دور از فشارها و درگیری های سیاسی و با معیارهای دقیق انتخاب شوند چون هرچه در گزینشها بیشتر دقت شود، آسیبها کمتر خواهد شد.

وی اظهار داشت: مدیران نیز باید از درگیری های سیاسی دوری کنند و تنها به فکر اجرای برنامه ها و خدمت به مردم باشند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان رابطه بازی را یکی از آسیبهای جدی دستگاههای اجرایی نامبرد و تصریح کرد: مدیران رابطه باز به هیچ وجه موفق نخواهند شد و باید این پدیده شوم از ادارات برچیده شود.

نعیم آبادی تاکید کرد: عدالت بدون نظارت دقیق تحقق پیدا نمی کند و دستگاه قضایی باید با نظارتهای دقیق خود برخوردی جدی را با مفسدان داشته باشد.