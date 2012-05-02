پردیس بین الملل در دانشگاه لرستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن زمانیان در مراسم گرامیداشت روز معلم با حضور اساتید، اعضای هیئت علمی و اساتید بازنشسته این دانشگاه از پیگیریهای صورت گرفته برای راه اندازی پردیس بین الملل این دانشگاه خبر داد.

وی گفت: پردیس بین الملل به این مفهوم است که در همین تعداد رشته هایی که داریم با اولویت رشته های کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه به صورت آزاد پذیرش کنیم به گونه ای که دانشجو از طریق آزمون و مصاحبه پذیرش شود اما هزینه های تحصیل را بپردازد.

زمانیان ادامه داد: راه اندازی پردیس بین الملل درآمدزایی خوبی برای دانشگاه لرستان خواهد داشت.

رئیس دانشگاه لرستان همچنین با اشاره با اخذ مجوز پژوهشکده سنگ دانشگاه لرستان ابراز امیدواری کرد که برای سال آینده برای این پژوهشکده ردیف اعتباری بگیریم.

وی همچنین از رشد 76 درصدی بودجه دانشگاه در سال 91 خبر داد و گفت: 900 میلیون تومان اعتبار برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی به حساب دانشگاه لرستان واریز شده که با احتساب اعتبار گذشته این اعتبار دو میلیارد تومان است.

زمانیان یادآور شد: در قالب طرح توسعه ساخت و ساز مجوز احداث 32 هزار متر مربع فضای عمرانی را گرفته ایم که 10 هزار متر مربع آن برای توسعه دانشکده علوم پیش بینی شده است.

وی عنوان کرد: کارمند دانشگاه لرستان از میانگین استاندارد اضافه تر است به گونه ای که دانشگاه محقق اردبیلی 11 هزار دانشجو و 300 کارمند دارد اما دانشگاه لرستان با هشت هزار دانشجو 600 کارمند دارد.

بنابر این گزارش در این مراسم اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان با تدارک لوح های تقدیر از حمایتهای وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری و تلاشهای رئیس دانشگاه لرستان در راستای توسعه آموزشی، علمی، فرهنگی و عمرانی دانشگاه لرستان قدردانی کردند.