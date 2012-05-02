پالایش سریع پرونده های متقاضیان اشتغال کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی روز چهارشنبه در نشست کارگروه کشاورزی استان خوزستان با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به اجرای طرح توسعه کشاورزی استان اظهار کرد: پرونده های هر شهرستان باید رصد شود و این پرونده ها بدون تلنبار شدن بر روی هم باید سریعتر پالایش شده و به دریافت تسهیلات منجر شوند.

وی با بیان اینکه مراحل اعطای تسهیلات به متقاضیان طرحهای کشاورزی باید برای ثبت نام کنندگان و متقاضیان بیشتر توضیح داده و تمام فرایندها و مراحل عنوان شود، گفت: در جلسات بعدی باید به تفکیک شهرستان وضعیت ورودی و خروجی طرحها مشخص شود.



حجازی با اشاره به اولویتهای طرح توسعه کشاورزی استان، افزود: در اولویت بندیهای اعلام شده، اولویت اول با فارغ التحصیلان بیکار مرتبط با بخش کشاورزی است و اولویت بعدی مربوط به فرزندان کشاورزان روستایی است که در روستا علاقه مند به ادامه کار کشاورزی هستند اما به دلیل کمبود امکانات و منابع بیکار مانده اند.



وی اولویت بعدی را مختص علاقه مندان کار در صنایع تبدیلی و بخش کشاورزی و شهرنشینان علاقه مند بیکار عنوان کرد و گفت: طرحها نیز بر اساس موازنه تولید و مصرف هر شهرستان باید تصویب شوند و اولویت با طرحهایی باشد که موازنه را به تعادل برساند.



استاندار خوزستان با اشاره به اینکه برخی فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در مشاغل غیر مرتبط به صورت موقت یا پیمانکاری مشغول به کار هستند، تصریح کرد: لازم است این افراد به سمت مشارکت در طرح توسعه کشاورزی استان سوق پیدا کنند زیرا اشتغال در این طرح، اشتغال پایدار خواهد بود.



حجازی تصریح کرد: براساس هدفگذاری صورت گرفته در راستای اجرای طرح توسعه کشاورزی، دو میلیون هکتار باید به اراضی کشاورزی کل کشور اضافه شود که سهم استان خوزستان در حدود هشت درصد است و در حدود 200 هزار هکتار باید به اراضی کشاورزی استان اضافه شود.



وی تاکید کرد: طرح توسعه کشاورزی بنا به تاکید مقام معظم رهبری اجرا می شود و می تواند خودکفایی کشور را در بخشهای مختلف مواد غذایی رقم بزند و از واردات جلوگیری کند.



وی همچنین از تصویب 74 طرح کشاورزی برای شهرستان باوی با اعتبار 15 میلیارد و 200 میلیون تومان خبر داد و گفت: در شهرستان باوی باید یک شهرک صنعتی ایجاد شود و تمام صنایع تبدیلی و فرآوری کشاورزی به این شهرک انتقال یابند.