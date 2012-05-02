کنگره ملی امام حسن عسگری(ع) در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامرضا عادل افزود: این کنگره با همکاری دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع) و با هدف شناخت هرچه بیشتر سیره عملی این امام بزرگوار برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در بخش سیره علمی امام حسن عسگری(ع) به امام حسن عسگری (ع) و توسعه معارف مکتب تشیع، جریان شناسی فکری عصر امام حسن عسگری(ع)، نحوه برخورد امام حسن(ع) با تفکرات انحرافی و فرق منحرف مذهبی و در بخش سیره سیاسی امام حسن(ع) به دیدگاه و عملکرد امام حسن عسگری(ع) در مسئله تأسیس حکومت اسلامی، مواضع سیاسی امام حسن عسگری(ع) در برابر جریان خلافت، بررسی سازمان وکالت و نقش آن در فعالیتهای امام حسن عسگری(ع) می توان اشاره کرد.

این مسئول افزود: همچنین در بخش مهدویت و امام حسن عسگری(ع) با موضوع آماده سازی مردم برای عصر غیبت در سیره امام حسن عسگری(ع)، اقدامات امام حسن عسگری (ع) در راستای حکومت جهانی حضرت مهدی عج الله تعالی فرجعه الشریف و اقدامات امام حسن عسگری(ع) در زمینه سازی نیات عامه و خاصه و در بخش سامرا با موضوع نقش حوزه علمیه سامرا در طول تاریخ، تحولات سیاسی – اجتماعی سامرا در طول تاریخ و نقش استکبار جهانی در تخریب مرقد شریف امامین عسگریین(ع) است.

وی بیان داشت: از زمان توزیع فراخوان تا پایان مهلت ارائه مقالات بیش از 30 مقاله توسط دبیرخانه تأیید شده که پس از داوری مقالات10مقاله به عنوان مقالات برتر شناخته شده است.

اختتامیه این گنگره روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه جاری ساعت 16 در سالن همایش دانشگاه امام صادق(ع) برگزار خواهد شد و از نفرات برتر مقالات تجلیل بعمل خواهد آمد.

در این کنگره حجج الاسلام علی محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، حسن احمدیان مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان تهران، سید مصطفی میر لوحی، عبدالله فاطمی نیا، محمد علی جاودان و مجید معارف عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران به سخنرانی خواهند پرداخت.