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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

عنایتی عنوان کرد:

تولید گندم و جو در کهگیلویه و بویراحمد 30 درصد افزایش یافت

تولید گندم و جو در کهگیلویه و بویراحمد 30 درصد افزایش یافت

باشت – خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تولید محصولات زراعی گندم و جو در این استان بیش از 30 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

 رضاعنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش بینی می کنیم امسال به دلیل پراکنش به موقع باران و شرایط مناسب اقلیمی و آب و هوا بیش از170 هزار تن گندم و جو برداشت شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 140 هزار تن محصول برداشت شد، عنوان کرد: کار برداشت گندم و جو در 145 هزار هکتار از اراضی آبی و دیم استان ازنیمه دوم اردیبهشت آغاز می شود.

عنایتی با بیان اینکه این سازمان آمادگی لازم برای نظارت برنحوه برداشت محصولات را دارد، افزود: 164 شرکت، کار برداشت گندم و جو را در این استان انجام می دهند.

وی با بیان اینکه میزان خرید گندم و جو در کهگیلویه و بویراحمد در سال گذشته به ترتیب 40 و 25 هزار تن بود، افزود: در شرایط پربارش پیش بینی می شود این میزان به حدود 110 هزار تن برسد.
 

کد مطلب 1591876

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