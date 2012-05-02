اختصاص 910 میلیون تومان اعتبار پژوهشی/ بازدید 500 دانشجو از نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نایب زاده در این رابطه اظهار داشت: اعتبار پژوهشی دانشگاه لرستان در سال گذشته 700 میلیون تومان بوده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که این اعتبار در سالجاری به 910 میلیون تومان افزایش یافته است.

وی با اشاره به وجود 110 هزار جلد کتاب در کتابخانه های دانشگاه لرستان یادآور شد: دانشگاه لرستان 40 میلیون تومان اعتبار برای خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به دانشجویان اختصاص داده است.

500 نفر از دانشجویان دانشگاه لرستان از نمایشگاه کتاب بازدید می‌کنند

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه لرستان گفت: 500 نفر از دانشجویان این دانشگاه از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بازدید می‌کنند.

حامین احمدی در این رابطه اظهار داشت: از این تعداد دانشجو 150 نفر از فعالان فرهنگی دانشگاه لرستان هستند.

وی افزود: در این راستا 10 میلیون تومان اعتبار خریداری کتاب از نمایشگاه بین االمللی کتاب تهران برای انجمن های علمی دانشگاه لرستان پیش بینی شده است.

مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه لرستان با بیان اینکه بیش از 300 نفر از دانشجویان دانشگاه لرستان برای خریداری بن کتاب اقدام کرده اند، گفت: کتابهای مورد نیاز خانه های فرهنگ، کانون های فرهنگی هنری و دارالقرآن دانشگاه از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه از نمایشگاه خریداری می شود.

عده‌ای به دنبال حاکمیت فضای بسته سیاسی در دانشگاه هستند

رئیس دانشگاه لرستان گفت: عده‌ای برخلاف تاکیدات رهبر معظم انقلاب به دنبال حاکمیت فضای بسته سیاسی در دانشگاه هستند.

حسن زمانیان در اولین جلسه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه در دانشگاه لرستان اظهار داشت: عده‌ای ازبرگزاری نشست پرسش و پاسخ انتخاباتی در دانشگاه لرستان ایراد می گیرند و برخلاف تاکیدات رهبر معظم انقلاب به دنبال فضای بسته سیاسی در دانشگاه هستند.

وی به برگزاری مناظره های انتخاباتی و جلسات پرسش و پاسخ در دانشگاههای تهران اشاره کرد و افزود: ما نیز این برنامه ها را را با تکیه بر افکار روشن دانشجویان دنبال می کنیم زیرا معتقدیم اگر دانشجو در محیط دانشگاه به علم کلام اسلامی مجهز نشود، فردا در محیط کار به راحتی تسلیم خواهد شد.

رئیس دانشگاه لرستان به اهمیت پرداختن به مسائل اعتقادی در کنار مسائل آموزشی و علمی اشاره کرد و گفت: ما در کنار مسائل علمی به دنبال تقویت مسائل اعتقادی دانشجویان هستیم.

تدریس 220 استاد در دانشگاه لرستان

زمانیان به تدریس 220 استاد در دانشگاه لرستان در مقایسه با تدریس 500 استاد در دانشگاه بوعلی همدان اشاره کرد و ادامه داد: 220 عضو هیئت علمی برای دانشگاه لرستان که دانشگاه مادر است، کافی نیست.

وی با بیان اینکه می خواهیم فضای هیئت علمی در دانشگاه لرستان را تغییر دهیم، تصریح کرد: تا سال آینده باید 150 عضو هیئت علمی جدید به دانشگاه لرستان اضافه کنیم.

رئیس دانشگاه لرستان به اختصاص 150 میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز دانشگاههای کشور در وزارت علوم،تحقیقات و فناوری اشاره کرد و گفت: این اعتبار در مرحله تقسیم است و سهمی نیز به دانشگاه لرستان اختصاص خواهد یافت.

رئیس دانشگاه لرستان همچنین در ادامه سخنان خود با ابراز خرسندی از شکل گیری شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه در دانشگاه لرستان افزود: اعضای این شورا باید مسائل اعتقادی، صنفی، رفاهی، آموزشی و فرهنگی را در دانشگاه رصد کنند.

اولین جلسه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه در دانشگاه لرستان با حضور نمایندگان انجمنهای علمی، کانونهای فرهنگی، نشریات دانشجویی، تشکل سیاسی فعال، بسیج دانشجویی، شورای صنفی و دیگر اعضا برگزار شد.