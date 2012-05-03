دستگیری شکارچی دختران دم بخت / جزئیات جنایت هولناک در تبریز

افشای جنایت خانوادگی در وکیل آباد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این هفته افشای راز جنایت خانوادگی در وکیل آباد مشهد خبر ساز شد.

در این جنایت که صبح روز پنجم اردیبهشت رخ داد پسر جوانی به خاطر اختلاف با اعضای خانواده اش جنایتی هولناک را رقم زد. بهروز 28 ساله با یک چاقو به خانه پدری خود رفت و پس از قتل پدر، مادر و برادر کوچکش گریخت. کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات علمی و با کشف لکه های خون بر روی لباس متهم او را دستگیر کردند. بهروز در نخستین بازجوئی ها منکر قتل شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت: مدتی بود عقد کرده بودم و با فشارهای روحی و مالی بسیاری روبرو بودم. هر کاری می کردم نمی توانستم از این فشار ها رها شوم. به همین خاطر تصمیم به خودکشی گرفتم. برای این کار هم یک کارد تهیه کردم. قبل از خودکشی تصمیم به انتقام از اعضای خانواده گرفته و صبح روز حادثه سراغ آنها رفتم. برادر 25 ساله ام که دانشجو بود در طبقه همکف زندگی می کرد. او وقتی کارد را در دستانم دید وحشتزده قصد فرار داشت که چند ضربه به بدنش وارد کردم. بعد به طبقه بالا رفته و پدر و مادرم را مجروح کردم. برای اینکه کسی به من مشکوک نشود لباس هایم را عوض کردم. لباس ها و کارد خونی را در یک کیسه گذاشته و چند خیابان پائین تر از محل جنایت رها کردم.

متهم پس از اعتراف به این جنایت با قرار قانونی روانه زندان شد.

تکرار سریال همسرکشی

در این هفته باز هم ماجرای اجیر کردن قاتل برای کشتن شوهر تکرار شد.

در این پرونده زن جوانی برای ازدواج با پسر موردعلاقه اش دو مرد را اجیر کرد تا شوهرش را بکشند. دو قاتل اجاره ای نیز 17 تیر سال گذشته قربانی خود را در پوشش مسافربر سوار کرده و پس از خفه کردن مرد جوان جسدش را در جاده تلو تهرانپارس رها کردند. کارآگاهان پلیس آگاهی پس از حدود 10 ماه تحقیقات متوجه ارتباط همسر مقتول با مرد جوانی شده و با دستگیری آنها راز این جنایت را فاش کردند.

ستاره 32 ساله در اعترافاتش به ماموران گفت: حدود 8 سال پیش با فرزاد آشنا شدم. در طی این چند سال ، وی علاقه زیادی به من نشان می داد و من نیز به وی علاقه پیدا کردم . من می خواستم از شوهرم جدا شده و با فرزاد ازدواج کنم اما او می گفت که اگر طلاق بگیری با تو ازدواج نخواهم کرد. یک سال در گوش من خواند که همسرم را از میان برداریم تا اینکه پیشنهاد کرد که به کامران که خلافکار هم بود پول بدهیم تا کار شوهرم را تمام کند. به او گفتم که من پول ندارم که او قبول کرد این پول را بدهد. حدود 8 ماه من به کامران می گفتم که این کار را انجام دهد تا اینکه قبول کرد. با او هماهنگ کردم که در ساعت شش صبح زمانیکه همسرم از خانه خارج می شود او در سر کوچه با ماشین منتظر بماند و همسرم را به عنوان مسافر سوار کند...

با این اعترافات کارآگاهان دو قاتل اجاره ای را شناسائی و دستگیر کردند که آنها هم با اعتراف به جرم خود مدعی شدند همسر مقتول پس از این قتل به آنها هیچ پولی نداده است.

اغفال دختران با بنز سرقتی

کارآگاهان پلیس آگاهی تهران در این هفته پسر جوانی را دستگیر کردند که با بنز گرانقیمت اقدام به اغفال دختران دم بخت می کرد.

پسر جوان اواخر اسفند سال گذشته به بهانه خرید یک خودروی بنز گرانقیمت با مالک آن قرار گذاشت. سپس با تهدید اسلحه خودرو را به سرقت برد. در حالی که تحقیقات برای دستگیری سارق بنز ادامه داشت ماموران با پرونده های مشابه ای روبرو شدند که پسر جوانی با یک خودروی بنز اقدام به اغفال دختران دم بخت می کند. با بررسی این شکایت ها مشخص شد مرد اغفالگر همان سارق بنز است. سرانجام با تجسس های گسترده سارق مسلح هنگام فریب آخرین طعمه اش در خیابان گاندی شناسائی و دستگیر شد.

هم اکنون تحقیقات از غلامرضا 26 ساله در اداره آگاهی ادامه دارد.



دستگیری عامل جنایت هولناک تبریز

مرد جنایتکار که پس از قتل دختر شش ساله اش و دو پسر خاله خود متواری شده بود در جریان تحقیقات ماموران پلیس دستگیر شد.

متهم در نخستین جنایت خود دختر شش ساله اش به نام آیلار را کشت. او سپس در تماس با بستگانش ادعا کرد دو پسر خاله خود را نیز در حاشیه شهر کشته است. ماموران زمانی که به محل اعلامی از سوی قاتل رفتند با جسد دو مرد جوان در حالی که با شلیک گلوله به قتل رسیده بودند روبرو شدند.کارآگاهان پلیس آگاهی تبریز پس از تحقیقات گسترده و با کمک کارآگاهان زنجان متهم را در شهر زنجان دستگیر کردند. متهم پس از انتقال به اداره آگاهی لب به اعتراف گشود و به ارتکاب سه جنایت با انگیزه اختلافات خانوادگی اعتراف کرد.