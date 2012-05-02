برنامه ریزی برای ایجاد درآمدهای پایدار در روستاها صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران ظهر چهارشنبه در همایش روز ملی شوراهای اسلامی استان خراسان رضوی اظهار داشت: ضرورت انجام کار مردم به دست مردم سبب دستور تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط حضرت امام (ره) بوده است.

وی افزود: اصلهای 7 و 101 قانون اساسی مبین این است که نظارت بر همه کارهایی که توسط دستگاه های اجرایی صورت می گیرد باید توسط شوراها باشد.

رئیس شورای عالی استان ها گفت: متأسفانه ساز و کار اجرایی این نظارتها در قانون و پیوستهای آن دیده نشده و علت آنهم این بوده که در زمان تدوین شوراهای اسلامی بر سر کار نبوده اند زیرابعد از سال 1375 قانون تشکیل شوراها در کشور اجرایی شد.

وی تصریح کرد: در گذشته یکی از اعضای شوراهای اسلامی به عنوان نماینده در کمیسیون ماده پنج و شورای برنامه ریزی استان ها حضور داشتند که در حال حاضر حذف شدند و حتی در کمیسیونهای ماده 100 و 77 می خواستند این نظر را اعمال کنند که با رایزنیهای بسیار مانع شدیم.

رئیس شورای عالی استان ها اظهار داشت: در قانون اساسی ذکر شده که استانداران، فرمانداران، بخشداران مکلفند که در حد اختیارات و امکانات به مصوبات شوراها جامه عمل بپوشانند در حالیکه در حال حاضر برعکس عمل می شود و اول باید مصوبات توسط فرمانداران بررسی و سپس اجرائی شود.

چمران گفت: در شورای عالی استانها سند چشم انداز 20 ساله تهیه شد و به صورت پنج ساله درآمده و برنامه ریزی هر سال با آن هماهنگ می شود.

وی افزود: پیشنهاد دوره آموزشی برای فرماندارن برای کسب آگاهی لازم از قوانین شورا ها داده شد و برخی استانها اجرا کردند تا تعامل بیشتری حاصل شود.