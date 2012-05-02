  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۴۵

چمران:

برنامه ریزی برای ایجاد درآمدهای پایدار در روستاها صورت گرفته است

برنامه ریزی برای ایجاد درآمدهای پایدار در روستاها صورت گرفته است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس شورای عالی استانها عنوان کرد: برنامه ریزی برای ایجاد درآمدهای پایدار در روستاها صورت گرفته تا از مهاجرت جلوگیری شود زیرا مسیر آبادانی شهرها از روستاها می گذرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران ظهر چهارشنبه در همایش روز ملی شوراهای اسلامی استان خراسان رضوی اظهار داشت: ضرورت انجام کار مردم به دست مردم سبب دستور تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط حضرت امام (ره) بوده است.

وی افزود: اصلهای 7 و 101 قانون اساسی مبین این است که نظارت بر همه کارهایی که توسط دستگاه های اجرایی صورت می گیرد باید توسط شوراها باشد.

رئیس شورای عالی استان ها گفت: متأسفانه ساز و کار اجرایی این نظارتها در قانون و پیوستهای آن دیده نشده و علت آنهم این بوده که در زمان تدوین شوراهای اسلامی بر سر کار نبوده اند زیرابعد از سال 1375 قانون تشکیل شوراها در کشور اجرایی شد.

وی تصریح کرد: در گذشته یکی از اعضای شوراهای اسلامی به عنوان نماینده در کمیسیون ماده پنج و شورای برنامه ریزی استان ها حضور داشتند که در حال حاضر حذف شدند و حتی در کمیسیونهای ماده 100 و 77 می خواستند این نظر را اعمال کنند که با رایزنیهای بسیار مانع شدیم.

رئیس شورای عالی استان ها اظهار داشت: در قانون اساسی ذکر شده که استانداران، فرمانداران، بخشداران مکلفند که در حد اختیارات و امکانات به مصوبات شوراها جامه عمل بپوشانند در حالیکه در حال حاضر برعکس عمل می شود و اول باید مصوبات توسط فرمانداران بررسی و سپس اجرائی شود.

چمران گفت: در شورای عالی استانها سند چشم انداز 20 ساله تهیه شد و به صورت پنج ساله درآمده و برنامه ریزی هر سال با آن هماهنگ می شود.

وی افزود: پیشنهاد دوره آموزشی برای فرماندارن برای کسب آگاهی لازم از قوانین شورا ها داده شد و برخی استانها اجرا کردند تا تعامل بیشتری حاصل شود.

کد مطلب 1591915

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها