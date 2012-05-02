مصر را به نابودی کشانده اید / قدرت را سریعا واگذار کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمد البرادعی" با اشاره به درگیریهای خونین در میدان "العباسیه" قاهره در پایگاه اجتماعی تویتر نوشت : کشتار العباسیه نشانه ناتوانی شورای نظامی و دولت است.

مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد: شورای نظامی و دولت(کابینه کمال الجنزوری) یا ناتوان از برقراری امنیت هستند یا همدست آشوبگران هستند.

وی خطاب به شورای نظامی و دولت دست نشانده آنها گفت : شکست را بپذیرید، کنار بروید، زیرا مصر به دست شما نابود شده است.

شایان ذکر است منطقه العباسیه قاهره از صبح امروز شاهد درگیری خونینی بوده است که با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری این کشور وقوع آن کاملا هدفمند به نظر می رسد.