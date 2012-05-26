به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات تیمورزاده و نشر طبیب که در آستانه حلول سال نو طرح اهدای کتاب به نام حضرت علی (ع) به مبلغ 110 میلیون تومان به کودکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) سراسر کشور را آغاز کرده بودند، مصادف با حلول ماه رجب، موفق به تکمیل این طرح شدند.

در این طرح برای کودکان هر استان حدود 2600-2500 جلد کتاب به ارزش تقریبی 36 میلیون ریال در نظر گرفته شده بود که آماده سازی، بسته بندی و ارسال آن از انتهای سال 90 تا قبل از حلول ماه رجب به طول انجامید و در اولین روز این ماه با ارسال کتاب‏های کودکان استان لرستان، البرز و تهران به پایان رسید.

این دو ناشر برای کودکان منطقه محروم بشاگرد هم به صورت جداگانه 1000 جلد کتاب ارسال کرده‌اند.