تاکید آمریکا بر حمایت نظامی از فیلیپین/ درتنش های دریای جنوبی چین دخالت نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شینهوا)، پس از انجام دیدار (2+2) با حضور وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا و فیلیپین ، "دل رساریو" وزیر امور خارجه فیلیپین اعلام کرد که آمریکا به روشنی اعلام کرده است که قصد دخالت در تنش های فیلیپین با دیگر کشورها به ویژه در منطقه دریای جنوبی چین را ندارد.

"هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا نیز پیش از این اعلام کرده بود که کشورش که حضور نظامی آن در منطقه مورد انتقاد بسیاری از کشورها به ویژه چین قرار گرفته است، از همکاری های منطقه ای در جهت استقرار صلح و ثبات حمایت خواهد کرد.

همزمان با برگزاری رزمایش مشترک آمریکا و فیلیپین در ماه جاری میلادی مردم فیلیپین درمقابل سفارت آمریکا دراین کشور تجمع اعتراضی برپا کردند و پرچم این کشوررا به اتش کشیدند.

اعلام عدم دخالت ایالات متحده در تنش های فیلیپین در دریای جنوبی چین به عنوان عقب نشینی و عکس العمل دولتمردان آمریکایی در پاسخ به انتقادات و هشدارهای کشورهای منطقه شرق آسیا به ویژه در خصوص افزایش حضو نظامی آمریکا در فیلیپین تلقی می شود.