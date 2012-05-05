به گزارش خبرنگار مهر، طرح واگذاری کارتهای اعتباری خرید 1 میلیون و 500 هزار تومانی، برنامه ای بود که با تصویب شورای عالی اشتغال در سال 90 به اجرا گذاشته شد.

ابتدا قرار بود 100 هزار کارگر با اولویت های مشاغل سخت و زیان آور، کارگران نمونه واحدها، فعالان در مناطق محروم کشور و با ویژگی هایی مشابه موارد فوق واگذار شود.

پس از آن با تاخیرها و توقف های فراوانی به دلیل آنچه ناهماهنگی بانک ها در برنامه ریزی برای مشارکت در این طرح و اختصاص نیافتن منابع عنوان شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتوانست عملکرد موثری را در این بخش داشته باشد.

این موضوع حتی باعث شد تا بانک مرکزی تصمیم بگیرد دستورالعملی برای بانک ها در قالب "عقد مرابحه" طراحی و پیشنهاد کند که طی آن روش تامین مالی واگذاری کارت اعتباری خرید 1 میلیون و 500 هزار تومانی کارگران مطرح شده بود.

البته این تصمیم بانک مرکزی نیز نتیجه ای دربر نداشت و بانک ها روی خوشی به این طرح که در واقع برای آنها بارمالی داشت نشان ندادند و کار حتی با واگذاری اجرای پروژه از وزارت تعاون، کار و رفاه به صنعت، معدن و تجارت نیز نتیجه نداد.

این موانع باعث شد تا در نهایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه های پایانی سال گذشته تصمیم بگیرد واگذاری 100 هزار کارت اعتباری کارگران را از طریق بانک های زیرمجموعه خود دنبال کند و از آنها بخواهد برنامه ای در این زمینه تدوین و ارائه کنند.

پس از آن نیز مطرح شد که نه تنها امکان واگذاری 100 هزار کارت اعتباری کارگران فراهم شده است، بلکه با همکاری بانک های توسعه عاون، رفاه و قرض الحسنه مهر ایران؛ واگذاری به 230 هزار کارگر تا پایان سال گذشته انجام می شود.

هرچند سهمیه هر یکی از این بانک ها و عملکرد بعدی آن دیگر اعلام نشد اما طبق گفته مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارهای مربوط به واگذاری 230 هزار کارت از طریق این 3 بانک از قبیل تامین مالی و صدور کارت ها انجام و نهایی شده بود.

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر از برنامه جدید تامین اعتبار و واگذاری کارت های اعتباری خرید 1 میلیون و 500 هزارتومانی کارگران در سال جاری خبر داد و گفت: در سال گذشته توانستیم 213 هزار نفر را مشمول این طرح قرار بدهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه برای سال جاری دیگر برنامه ها را به صورت تعیین تعداد کارگران دنبال نخواهیم کرد، اظهار داشت: با این حال تلاش می شود که از بیشترین ظرفیت موجود در این بخش برای واگذاری کارت های اعتباری استفاده کنیم.

شیخ الاسلامی با اشاره به لزوم همکاری شبکه بانکی کشور با این طرح، ادامه داد: در صورتی که بتوانیم علاوه بر بانک های زیرمجموعه وزارتخانه، سایر بانک ها را نیز درگیر طرح کنیم، قطعا عملکرد بهتری در این بخش به دست خواهد آمد.

وی خاطر نشان کرد: بانک های تعاون، قرض الحسنه مهر و رفاه به وزارتخانه در واگذاری کارت های اعتباری کارگران کمک کردند ولی برای سال جاری در صدد هستیم تا سایر بانک های کشور مانند ملت، صادرات، تجارت و ... نیز به این طرح بپیوندند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: در صورتی که بانک های دیگر نیز بتوانند به این طرح کمک کنند و منابع خود را به سمت این طرح بیاورند، قطعا سرعت واگذاری کارت های اعتباری افزایش خواهد یافت.