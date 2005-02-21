شركتهاي سازنده تجهيزات مخابراتي به نوع انتخاب شركت مخابرات ايران يا اپراتور اول براي خريد تجهيزات و ناعادلانه بودن آن اعتراض كردند .

رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت : شركت هاي سازنده تجهيزات مخابراتي چندي پيش به انتخاب شركت مخابرات ايران براي خريد تجهيزات اعتراض كرده به طوري كه اين شركتها عنوان مي كنند كه در اين انتخاب عدالت رعايت نشده است .

رمضانعلي صادق زاده اضافه كرد : در اعتراض اين شركتها آمده است كه فروش تجهيزات مخابراتي به تنها اپراتور كشور يعني شركت مخابرات ايران به صورت انحصاري درآمده است به گونه اي كه شركت مخابرات ايران تنها ازتعدادي خاص از اين شركتها خريد مي كند .

وي اضافه كرد : مسئولان وزارت ارتباطات وفناوري فردا با حضور در كميته به اين اعتراض پاسخ مي دهند تا نقاط ابهام اين موضوع حل شود .

وي افزود : اين درحالي است كه شركت مخابرات ايران بايد برنده هاي مزايده خود را براساس عدالت انتخاب كند و از هر گونه يك جانبه گري جلوگيري كند .