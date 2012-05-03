یزد میزبان مسابقات چهارجانبه اسکواش بانوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات اسکواش بازانی از استان های اصفهان، کرمان، شیراز و یزد به داخل کورت خواهد رفت.

مسابقات چهاجانبه اسکواش در سه رده سنی زیر 11 ، 13 و 15 سال در روزهای پنج شنبه و جمعه 14 و 15 اردیبهشت ماه در سالن اختصاصی اسکواش یزد برگزار خواهد شد.

حضور رکابزن یزدی در اردوی آماده سازی تیم ملی دوچرخه سواری





رکابزن یزدی در نخستین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی دوچرخه سواری امید به همراه دیگر ملی پوشان پا به رکاب می شود.



اولین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان در رده سنی امید، از 15 اردیبهشت ماه به مدت 13 روز به میزبانی استان کرمان برگزار خواهد شد که ابوالفضل زارع زاده رکابزن یزدی نیز در این اردو شرکت می کند.



احسان خادمی از خوزستان، علی علی عسگری از البرز، محمد دانشور، علی مرشد لو، میلاد ابراهیم زاده، سعید مسلمی مقدم و امیر شفیعی از خراسان رضوی، محمود رسولی از ایلام، ابراهیم سیاح و سیاوش سیفی نیا از تهران، رضا جبرئیلی از مازندران، امیر خدیوی از چهار محال و بختیاری، ابوالفضل زارع زاده از یزد، رضا سالاری از کرمان و محسن خزایی از کرمانشاه نفرات دعوت شده به این دوره از اردوی تیم ملی هستند.



در این دوره از اردوی تیم ملی محمد ابوحیدری به عنوان مربی و سرپرست و فرزاد فروزی به عنوان مربی بدنساز حضور دارند.



صعود تیم فوتبال فولاد یزد به مرحله پلی آف لیگ دسته اول امیدهای کشور

تیم فوتبال فولاد یزد در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور با کسب نتیجه تساوی مقابل تیم مس کرمان به مرحله پلی آف راه یافت.



در آخرین مسابقه مرحله نهایی رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور در ورزشگاه سلیمی کیا کرمان برگزار شد، تیم فولاد با گل های دقایق 35 و 65 محمد گرجی پور و سید جواد شفیعی پور در مقابل میزبان مساوی کرد.



تیم فولاد یزد با کسب این نتیجه و بدست آوردن چهار امتیاز به مرحله پلی آف لیگ دسته اول امید های کشور صعود نمود.

این تیم برای راهیابی به لیگ برتر امیدهای کشور باید در یک بازی رفت و برگشت در مقابل تیم ملوان بندر انزلی بازی کند.



زمان و مکان برگزاری این مرحله هنوز اعلام نشده است.



مسابقات مرحله نهایی لیگ دسته اول امید های کشور با حضور هشت تیم در دو گروه شمال و جنوب برگزار شد.