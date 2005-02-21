به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از خبرگزاري كاتوليك،"جورجيو فيليپ" باستان شناسي كه براي موزه هاي واتيكان كارمي كند و سرپرست تيم حفاري بود، درگفت و گو با نشريه ايتاليايي "آورين" گفت : تابوت سنگي و يا جعبه اي حاوي آثار مقدس پيدا كرده اند.

روي اين تابوت سنگي حفره اي وجود دارد كه مي توان دوربيني به داخل آن فرستاد، اما "فيليپ" گفت نيازي به اين كارنيست و عمليات اكتشافي را كافي دانست.



اين عمليات اكتشاف توسط گروه كارشناسان موزه هاي واتيكان در پاسخ به درخواست اسقف اعظم "فرانسيسكو گيويا" اداره كننده كليساي باسيكاي سنت پل صورت گرفت.

در طي جشن سال 2000، اسقف اعظم، متوجه شد كه زائران درباره مكاني كه سنت پل دفن شده است سوالات متعددي مي پرسند، او تصميم گرفت درخواست رسمي براي آغاز حفاري ارائه كند.

اين تابوت سنگي درطي حفاري هايي كه در ماه هاي خرداد (ژوئن) 2002 تا ارديبهشت (مي) 2003 صورت گرفت پيدا شده است.

زماني كه جسد سنت پيتر در سال 1941 كشف شد، 35 سال طول كشيد تا كليسا تشخيص دهد اين جسد واقعاً متعلق به اولين پاپ بوده است. احتمالاً همين ميزان زمان براي تشخيص جسد سنت پل زمان لازم است .

