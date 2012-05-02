مقام سابق سیا به نابودی اسناد محرمانه بازجویی زندانیان اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "جوزف رودریگز" اعتراف کرد این نوارهای ویدئویی تکنیکهای سخت بازجویی ماموران سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده همچون غرق مصنوعی را علیه رهبران القاعده همچون "خالد شیخ محمد" در زندان گوانتانامو نشان می دهد.

وی هدف از نابودی این نوارهای ویدئویی را نگرانی در خصوص حملات احتمالی القاعده و گرفتن انتقام از ماموران سیا عنوان کرده است.

خالد شیخ محمد که ملیتی کویتی دارد در اول مارس سال 2003 در روالپندی پاکستان بازداشت شد. وی علاوه بر حملات 11 سپتامبر موارد اتهامی دیگری را نیز در پرونده خود دارد.