به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال الریان قطر پس از شکست 3 بر صفر تیمش مقابل استقلال ایران با بیان این مطلب افزود: استقلال بهتر از ما بازی کرد و به برتری 3 بر صفر رسید. این شکستی سنگین برای تیم ماست و من از این بابت بسیار ناراحتم.

آدیه گو آگیره ضمن ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در دیدار مقابل استقلال گفت: ما هنوز شانس صعود داریم و منتظر نتیجه دیدار استقلال مقابل نسف قارشی ازبکستان می مانیم. ما شانس صعود داریم و امیدوار به شکست استقلال می مانیم تا به این هدف برسیم.

سرمربی تیم فوتبال الریان قطر از آمادگی تیمش برای انجام بهترین بازی مقابل الجزیره امارات در هفته پایانی از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا یاد کرد و گفت: می دانیم استقلال کار سختی در ازبکستان پیش رو دارد و به همین خاطر تا لحظه آخر امیدوارانه برای صعود تلاش خواهیم کرد.

وی پنالتی استقلال را غیر نرمان توصیف کرد و گفت: قبل از پنالتی بازی برابری را از هر دو تیم شاهد بودیم اما بعد از آن تیم استقلال به شانس های زیادی رسید و در نهایت برنده شد.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا "آلفونسو" را تعویض نکردید گفت: وی یک بازیکن توانمند و خوب است که متاسفانه امروز خوب بازی نکرد که این طبیعی است که یک بازیکن بزرگ در برخی روزها به اصلاح بازی اش نگیرد. آلفونسوعملکرد تنها خوبی نداشت نباید فراموش کنیم که او 5 روز پیش در دیدار فینال جام ولیعهد قطر پنالتی پیروزی بخش ما را به ثمر رساند و باعث قهرمانی الریان در آن مسابقات شد.

آدیه گو آگیره با طرح این موضوع که معمولا در مورد داوری صحبت نمی کند اشتباهات داوری را طبیعی خواند و گفت: اعتقادی به شانس ندارم. استقلال امروز بهتر از ما بازی کرد و برنده شد.

وی همچنین از میزبانی تیم فوتبال استقلال ابراز رضایت کرد و در خصوص نقاط ضعف و قوت دو تیم الریان و استقلال گفت: نقطه ضعف ما این بود که بعد از گل نتوانستیم روند خود را ادامه دهیم و نقطه قوت استقلال هم این بود که در کل بهتر از ما بازی کرد وشایسته پیروزی بود.