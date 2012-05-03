آغاز لیگ والیبال بانوان مازندران/ استقبال ورزشکاران از مسابقات

معصومه قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات لیگ والیبال بانوان مازندران به صورت متمرکز در چهار شهر مازندران برگزار می شود.



وی افزود: مرحله گروهی این مسابقات در شهرهای ساری، نور، رامسر و بابلکنار تا روز جمعه 15 اردیبهشت ماه برگزار می شود.



رئیس هیئت والیبال مازندران اضافه کرد: در مجموع از هرگروه دو تیم به مرحله دوم و هشت تیم به مرحله یک چهارم صعود و در این مرحله تیم های برنده به مرحله نیمه نهایی و برنده ها به دیدار پایانی صعود خواهند کرد.



قلی زاده ، با بیان اینکه برگزاری مسابقات لیگ والیبال بانوان مازندران با استقبال خوبی از تیم های استان همراه بوده است، افزود: برگزاری منظم این مسابقات در تقویت تیم های باشگاهی و تیم منتخب استان در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور تاثیر مثبت دارد.

وی اضافه کرد: تیم قهرمان مسابقات والیبال بانوان مازندران به لیگ کشوری صعود خواهد کرد.

