حضور آگاهانه مردم در انتخابات تبلور همدلی ایرانیان است

حجت الاسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حفظ وحدت، انسجام و حضور یکپارچه و آگاهانه مردم در انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی موجب شکست توطئه های دشمنان است.

وی اظهار داشت: حضور پرشور مردم روز پانزدهم اردیبهشت ماه، پاسخ کوبنده دیگری در برابر تهدیدات بی اثر دشمنان خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان بر حضور گسترده مردم در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: اهمیت دور دوم کمتر از مرحله نخست نیست.

وی افزود: مردم ایران در تمام عرصه ‌ها و صحنه ‌ها به ویژه عرصه حضور و پشتیبانی از نظام و در نمایش انتخابات عظیم اعلام وفاداری کرده و عزت خود را به رخ دشمنان داخلی و خارجی می کشد.

یاری اظهار داشت: همانگونه که گیلانیها در دوازدهم اسفند ماه سال گذشته حماسه به یادماندنی خلق کردند در پانزدهم اردیبهشت ماه نیز بار دیگر بر عظمت، اقتدار خود و نشان دادن وفاداری به خط ولایت و ارزشهای به دست آمده پای می ‌فشارند.

وی همچنین با بیان اینکه ملت ایران در روز پانزدهم اردیبهشت ماه مشت محکمی بر دهان یاوه گویان می کوبند، گفت: در این روز دشمنان بار دیگر از ملت ایران ناامید خواهند شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان یادآور شد: ملت ایران و به تبع آن گیلانیهای ولایتمدار در تمامی برهه ها، پشتیبان ولایت فقیه بودند و نگذاشتند که به این نظام آسیبی برسد.