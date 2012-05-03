محمد قاضی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در خصوص برتری سه بر صفر مقابل موزامبیک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم جوانی دیروز مقابل حریف آفریقایی قرار گرفت و با توجه به اینکه تیم‌هایی استقلال، پرسپولیس و سپاهان درگیر دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا بودند ما بازیکنان اصلی را در اختیار نداشتیم ولی بازیکنان جوان تیم ملی نشان دادند که آینده درخشانی در انتظار فوتبال ایران است.

وی ادامه داد: نتیجه در این دیدار برای ما اهمیت نداشت ما موفق شدیم دستورات تاکتیکی سرمربی تیم ملی را در زمین اجرا کنیم و همین برای کادر فنی کافی است.

مهاجم تیم ملی در خصوص اینکه چرا تیم ملی با تیم های بزرگ دنیا بازی نمی کند یاد آور شد: ما بازیکن هستیم و دستورات مربیان و مسئولان را اجرا می کنیم ما هم دوست داریم با تیم های بزرگ بازی کنیم و محک جدی تری بخوریم تیم ملی نیاز به بازی های تدارکاتی بیشتری دارد تا بازیکنان به آمادگی بالاتری برسند .

قاضی در پایان گفت: هدف ما صعود به جام جهانی است و باید به آن برسیم کیروش مربی بزرگی است و امیدوارم با برنامه ریزی که این مربی انجام داده به جام جهانی 2014 برزیل صعود کنیم.