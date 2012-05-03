کشورهای عربی و ترکیه مخالفان و دولت سوریه را به جان یکدیگر انداخته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در ابتدای درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم گفت: در حالی که مخالفان در شورای امنیت تصویب می‌کنند که باید در سوریه اصلاحاتی صورت گیرد و نماینده جهت اصلاحات تعیین می‌کنند ولی کشورهای عربی و ترکیه دست به دست هم داده‌اند که مخالفان و دولت سوریه را به جان هم بیندازند و برای مخالفان اسلحه بفرستند تا مرتب ترور کنند و این واقعاً جای تعجب و حیرت است.



وی در ادامه با اشاره به اینکه بیداری اسلامی یک فرصت بسیار خوبی برای همه مسلمانان است که خودشان را از شر دشمنان اسلام آزاد کنند، بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران تأثیرگذار در بیداری اسلامی بوده است و اینجای بحثی نیست.



این مرجع تقلید با بیان اینکه مسلمانان دنیا باید مراقب باشند و از دستاوردهای این بیداری اسلامی محافظت نمایند، به دو آسیب پیش روی بیداری اسلامی اشاره کرده و ابراز کرد: این بیدار اسلامی فرصت خوبی است اما دو آسیب متوجه آن است که بیداری اسلامی را تهدید می‌کند و باید مسلمانان دنیا مراقب باشند.



وی در تشریح آسیب اول عنوان کرد: دشمنان بعد از تشکیل دولت اسلامی، فوراً مهره‌های خود را با توسل به زور و یا به صورت مرموزانه در نظام جدید جاسازی می‌کنند و می‌خواهند عوامل خود را مسلط کنند و اوضاع را به گذشته برگردانند و یا حتی بد‌تر از قبل آنچه خودشان می‌خواهند انجام دهند.



این مرجع تقلید سپس به آسیب دوم اشاره کرد و ابراز داشت: دشمنان می‌خواهند با ایجاد اختلاف مسلمانان درداخل و خارج کشورهای اسلامی را به جان هم بیندازند تا کشورهای اسلامی با یکدیگر قطع رابطه نمایند.



وی با اشاره به نمونه‌هایی از آن گفت: بین کشور مصر و عربستان اختلاف انداختند، با تحریکاتی که انجام می‌دهند کشورهای حاشیه خلیج فارس را بر ضد یکدیگر تحریک می‌کنند و از همه بد‌تر آنچه در سوریه اتفاق می‌افتد.



عربستان به آیه "اصلحوا بین اخویکم" جامعه عمل بپوشاند



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه با دعوت از کشورهای اسلامی در عمل به دستورات اسلامی و قرآنی اضافه کرد: در حالی که عربستان سعودی میلیون‌ها قرآن در سال چاپ می‌کند به همه جا می‌فرستد ولی بیاید به این آیه از قرآن عمل کنند که بین مردم صلح ایجاد کنند و به "اصلحوا بین اخویکم" جامه عمل بپوشانند.



وی ادامه داد: این کشور‌ها بنزین روی آتش می‌ریزند، از آن طرف گروهی از مردم دنیا طرفدار اصلاحات هستند و حکومتی مردمی برای آن‌ها می‌خواهند ولی این‌ها طرفدار کشتار و تخریب هستند.



استاد درس خارج فقه حوزه علمیه تأکید کرد: این دو آسیب بیداری اسلامی را تهدید می‌کند و این مشکلات ناشی از فقدان رهبری است.



وی افزود: بیداری اسلامی نیاز به بیداری دیگری در داخل خود دارد و باید بیداری دیگری در بیداری واقع بشود تا از این بیداری بتواند استفاده کند.