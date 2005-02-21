به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" از هند ، دكتر كمال خرازي با اشاره به برگزاري چهاردهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و هند گفت: ما در كنار همكاري هاي سياسي، اولويت خاصي براي گسترش روابط اقتصادي و تجاري با كشور شما قايل هستيم و به ارتقاي سطح كمي و كيفي اين مناسبات اعتقاد كامل داريم.

وي افزود: من فكر مي كنم با توجه به مناسبات ديرينه دو كشور كه ريشه در تاريخ و فرهنگ مشرك دارد، همكاري هاي اقتصادي فيمابين، در يكسال گذشته با امضاي قرارداد راهبردي انرژي بين وزراي نفت دو كشور در حال پيشرفت مطلوب و مورد نظر قرار گرفته است.

جلسات مستمر كميته هاي مختلف كميسيون مشترك و گروههاي كاري وابسته به آنها، محل مناسبي براي تبادل نظر و كشف راههاي جديد افزايش مناسبات اقتصادي ما خواهد بود.

وي افزود: دو كشور از گذشته هاي دور، زمينه هاي گوناگوني براي همكاري اقتصادي داشته اند و قطعا اين زمينه ها در طول زمان و با پيشرفتهاي تكنولوژيك و اقتصادي تحول يافته و به روز مي شوند. زمينه هاي عمده اقتصادي كه در روابط دو كشور در شرايط فعلي برجسته شده اند، عبارتند از: مسايل انرژي، ترانزيت و فن آوري اطلاعات.

وزير امور خارجه تصريح كرد: انتقال گاز به هند از طريق خط لوله و LNG از موارد قابل ذكر در بخش انرژي مي باشد. علاوه بر آن ما از سرمايه گذاري صاحبان صنايع هندي در زمينه انرژي در جمهوري اسلامي ايران نيز حمايت مي كنيم. آنچه اين همكاريها را ضروري مي سازد نياز هند به انرژي و توان جمهوري اسلامي ايران براي تامين آن است. ازسوي ديگر، روابط دو كشور در اين زمينه نبايد محدود به خريد و فروش گردد بلكه مي تواند به همكاري هاي گسترده در كليه زمينه هاي مربوط گسترش يابد.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران همچنين مسير و حلقه واسط مناسبي براي اتصال و همكاري هند و ساير كشورها با آسياي ميانه است. در اين راستا، افزايش همكاري ما در زمينه تقويت كريدور شمال - جنوب نقش قابل توجهي را ايفا خواهد نمود.استقبال تعداد زيادي از كشورها براي پيوستن به اين توافق حاكي از اهميت آن است. ايران و هند از بنيانگذاران جاده ابريشم بوده اند. همكاري دو كشور در زمينه كريدور شمال و جنوب در واقع در راستاي فعاليتهاي سنتي 2 كشور در زمينه ترانزيت مي باشد.

خرازي گفت: فكر مي كنم تشكيل يك بازار مشترك اقتصادي شبه قاره هند و غرب آسيا شامل هند، پاكستان، افغانستان، ايران، تركيه و كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز مي تواند به ارتقاي صلح، ثبات، رفاه و آباداني منطقه مدد رساند. به نظر ما، اين كشورها قادرند با توجه به امكانات و ظرفيت هاي اقتصادي و تجاري گسترده، به يك بلوك اقتصادي قابل توجه در منطقه تبديل شوند.

وزير امور خارجه كشورمان در بخش ديگري از اين سخنراني افزود: دو كشور در سالهاي اخير توانسته اند بستر مناسبي را براي فعاليت بخشهاي خصوصي فراهم آورند. اين مساله از طريق برگزاري اجلاس هاي مشترك تجاري، تبادل هيات هاي اتاق بازرگاني، ايالتها و استانهاي دو كشور، برگزاري نمايشگاههاي اختصاصي و بازرگاني ميسر گشته است.

وي تاكيد كرد: اميدواريم در سال آتي، حجم مناسبات تجاري دو كشور از 3 ميليارد دلار به رقمي حدود پنج ميليارد دلار افزايش يابد.

بديهي است موافقتنامه هاي تجارت ترجيحي، اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تشويق و حمايت از سرمايه گذاري مشترك دو كشور، مي تواند بخش هاي خصوصي را مورد حمايت قرار دهد. يكي از نشانه هاي پيشبرد مطلوب اهداف عاليه روابط دو كشور مربوط به سرمايه گذاري هند در ايران است كه در صورت نهايي شدن آن، هند به يكي از سرمايه گذاران برجسته و عمده در ايران تبديل خواهد شد.

وي تاكيد كرد: ايران و هند مي توانند با اشتراك مساعي، خلاء يك همكاري در منطقه را مرتفع سازند، جمهوري اسلامي ايران مي تواند به مثابه پلي براي اتصال هند به غرب و خاورميانه باشد.

خرازي افزود: همكاري هاي گذشته دو كشور در جهت بازگشت امنيت و ثبات به افغانستان، زمينه مساعدي را براي همكاري در امر بازسازي اين كشور فراهم نموده است. همكاري هاي ما در خصوص ساخت جاده، پل، راه آهن و ساير امور زيربنايي از جمله اين موارد مي باشد.

اميدواريم پروژه چابهار نيز هر چه سريعتر به نتيجه نهايي برسد. اطمينان دارم با تدبير و تلاش بيشتر مسوولين مربوطه 2 كشور، قادر خواهيم بود زمينه هاي متعدد ديگري را براي همكاري در افغانستان بيابيم. هند در خصوص فناوري اطلاعات، تجارب ارزشمندي بدست آورده است و ما نيز مايليم از اين تجارب بهره برداري نماييم.

وي خاطرنشان كرد: يكي از اهداف ما در پيشبرد فعاليتهاي اقتصادي، تقويت بخش خصوصي در مناسبات با ساير كشورها مي باشد . ما سعي داريم تا با اين اقدام زمينه هاي فعاليت بيشتر اقتصادي و همكاري هاي صنعتي و تجاري با هند را افزايش دهيم. قطعا بايد تسهيلات و امكانات لازم را به گونه اي فراهم كرد كه بخش خصوصي نيز منافع اقتصادي خود را در انجام كار احساس نمايد و البته اين به همكاري هاي همه جانبه ما و شما نياز دارد. ايران و هند داراي ظرفيت هاي بالقوه اي هستند كه تجار دو كشور مي توانند آنها را شناسايي كرده و از قوه به فعل درآورند. بدين منظور ما از شركت فعال صاحبان صنايع و تجار دو كشور در نمايشگاههاي يكديگر استقبال مي كنيم و معتقديم اين امر مي تواند نقش بسزايي در آشنايي و افزايش اطلاعات دو طرف نسبت به دستاوردهاي صنعتي و تجاري يكديگر داشته باشد.

خرازي گفت: موجب خرسندي است كه هيات محترم دولت كشور دوست، هندوستان، اخيرا در يك تصميم گيري مهم رسما مجوز پيگيري مذاكرات با جمهوري اسلامي ايران براي احداث خط لوله انتقال گاز ايران به هند از خاك پاكستان را صادر نموده است.

وزير امور خارجه كشورمان خاطرنشان كرد: اميدوارم مذاكرات با هيات فني اعزامي وزارت نفت كشور متبوعم به دهلي نو در اين خصوص به نتايج دلخواه طرفين منتهي گردد. طبعا با حمايت و پشتيباني دستگاههاي سياست خارجي دو كشور اين طرح به زودي عملي خواهد شد.

كمال خرازي گفت: اطمينان دارم پيگيري و اجراي مفاد يادداشت تفاهم كميسيون هاي مشترك دو كشور نقش عمده اي در پيشرفت مناسبات اقتصادي خواهد داشت.

موفقيت اين كميسيونها تنها در سايه پيگيري و اجراي توافقات حاصله عملي خواهد شد و اين امر نيز فقط با تلاش و همكاريهاي مسوولين ذيربط و همكاران حاضر در اين اجلاس به مرحله اجرا درخواهد آمد.

يك بار ديگر از تلاشهاي جنابعالي، همكارانتان، همكاران خودم و همچنين همه كساني كه در برگزاري چهاردهمين اجلاس كميسيون مشترك متحمل زحمت شده اند، كمال تشكر را دارم.

خرازي در پايان ابراز اميدواري كرد كه در آينده اي نزديك، "مان موهان سينك" نخست وزير محترم هند به تهران سفر كند.